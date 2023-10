Las influencers 50+ como Pilar de Arce nos confirman que el animal print sigue en tendencia y lo verás en vestidos largos muy fluidos

Las influencers de 50+ son toda una inspiración para muchas mujeres que buscan en ella referentes a la hora de vestir, ya que estas influencers como Pilar de Arce o Carmen Gimeno apuestan por looks sencillos, muy elegantes y sofisticados pero con ese toque en tendencia, incluyendo aquellas prendas de vestir que cada temporada se ponen de moda, como por ejemplo los pantalones plateados de Pilar de Arce que combinó con una camisa roja, o las sandalias animal print de Carmen Gimeno que lució junto a un 'total blue' de pantalón ancho y camisa anudada a la cintura de Zara. Sin lugar a dudas, nuestras influencers de 50+ derrochan estilo, glamour y sofisticación. Si bien en verano hemos visto que ellas han lucido los vestidos camiseros más icónicos, como este vestido camisero blanco de Pilar de Arce, durante el invierno, ellas apuestan más por vestidos largos de mangas largas, como es el caso de Pilar de Arce, quien en el día de ayer lucía un vestido largo muy cómodo y fluido de cuello pico y manga larga en distintos estampados 'animal print'. Ella lo ha combinado con botas altas negras y unos pendientes maxi joya en beige.

Pilar de Arce es una de nuestras influencers 50+ favoritas. Recientemente nos sorprendía con un 'total grey' -promete ser un color imprescindible en nuestro armario- junto con una chaqueta ajustada de rayas que Pilar de Arce combinaba con unas botas de tacón de puntas, al igual que el look más elegante, sofisticado y perfecto para looksde oficina compuesto por blazer, jersey y pantalón de pinza que Pilar de Arce despuntaba con unos stilettos en tono negro. Sin embargo, y en contra posición de este último look tan neutro, Pilar de Arce nos sorprendía ayer con un vestido largo de animal print de manga larga junto con unas botas de tacón alta en color negro. Sin lugar a dudas, un vestido muy arriesgado, llamativo y muy elegante que se convertirá en el centro de todas las miradas.

Vestido Amor print leopardo Mes Demoiselles, de Basileia (385,00 €)

Este vestido de Pilar de Arce es un imprescindible en nuestro armario este otoño.