10 looks para volver mañana a la oficina con el toque más tendencia de esta primavera

Tras una pausa para la Semana Santa y en plena primavera, seguramente te estarás preguntando qué prendas llevar a la oficina. Pues bien, si estás cansada de los conjuntos de traje de chaqueta y pantalón de pinza, puede que esta temporada los sigas usando, pero no te preocupes, pues esta vez los encontrarás en tiendas en un sinfín de tonalidades, desde en color caldera hasta en celeste pastel, pasando por uno de rayas de colores y hasta en estampado de rombos como este conjunto de pantalón de pinza, chaqueta y chaleco de Pilar de Arce. Ella lo lució a la perfección para una tarde de fin de semana en su ciudad pero, si queremos vestir de manera original a la oficina, esta es una buena opción. Nuestras influencers favoritas, además de enseñarnos sus propuestas de looks más elegantes, sofisticados y muy originales de cara a esta Semana Santa y futura Feria de Abril, sí que para su día a día nos enseñan qué prendas usan en tendencia para ir a la oficina. Como todas sabemos, las bermudas fueron un must en nuestro armario la pasada primavera, por lo que, si te hiciste con ellas la primavera pasada, este es un buen momento para rescatarlas y combinarlas con camisas y bailarinas. Además, los vaqueros muy anchos no lo dejaremos para looks informales, y es que, estos pantalones se adaptan a la perfección con prendas más elegantes y ajustadas para ir al trabajo. Las chicas más elegantes de instagram los llevan con chaquetas de punto y botas altas este marzo, tal y como nos enseña Rocío Osorno y su chaqueta de punto de Zara en tono beige con abalorios.

¿Qué más prendas en tendencia llevaremos al trabajo esta primavera? El tejido de lino se abre paso una temporada más, y no es para menos, pues su tejido fluido, fresquito y elegante es perfecto para ser combinado con camisas y chaquetas de corte oversize. Además, una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario es el tank top, una pieza básica de fondo de armario que nuevamente este mes de abril se convertirá en un imprescindible y lo llevaremos tanto para festivales de música como para la oficina, combinado con unas bailarinas 'mesh' y una sobre camisa. Todas estas son algunas de las tendencias que estamos viendo en nuestras tiendas favoritas de Zara, Mango, Massimo Dutti y Stradivarius y que son muchas nuestras influencers favoritas que ya se han hecho con ellas y nos dan algunas ideas para combinarlas y llevarlas al trabajo.

Alex Segura Sanz

Sofía Hamela

Lalia Benchelef

Nuria Blanco

María García de Jaime

María Garrido

Melissa Villarreal

Claudia Parras

Aurora Artacho

Sara Baceiredo

Estas son algunas de las influencers más icónicas de nuestro país que llevan las tendencias en su día a día y que, gracias a ellas, podemos vestir a la moda tanto para ocasiones más especiales como para el día a día yendo a la oficina. Por ello, esta primavera, hazte con estas prendas para ser el centro de todas las miradas en tu lugar de trabajo.