La invitada perfecta de boda es Amelia Bono con este vestido rosa de la firma de Vicky Martín Berrocal

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer, convertirse en la invitada perfecta de boda, pero esta vez desde su casa. Y es que la hija de José Bono tenía el look preparado para un evento del lunes por la noche en Madrid, pero como finalmente no pudo asistir, se lo ha puesto en su jardín para no dejar de enseñarnos este maravilloso vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal. Con una facturación que supera los dos millones de euros en el último ejercicio, y tras más de siete años en funcionamiento en los que han vivido grandes hitos como vestir a Paz Vega en los Grammy, a Marta Lozano en Cannes o a Isabel Díaz Ayuso en casi todas sus grandes citas, Victoria Colección es una de las firmas de cabecera de nuestras celebrities más elegantes y fashions, y Amelia Bono no podía faltar en esta lista con este vestido rosa que nos tiene enamoradas por su color, su corte que no puede sentar mejor y ese efecto que te hace parecer más morena. O lo que es lo mismo, el vestido perfecto para invitadas de boda este verano.

Si el otro día Amelia Bono nos enamoraba con un vestido naranja de nueva colección de Zara, ahora lo ha hecho con este maravilloso diseño de la firma de Vicky Martín Berrocal que nos tiene a todas enamoradas, ya sea para una boda, como invitada o novia, o para cualquier evento. Porque si tienes una boda en los próximos meses, y aún no sabes que ponerte, la Victoria Colección siempre es una buena opción para convertirte en la invitada ideal, tengas el estilo que tengas, o la edad, porque siempre encontrarás el diseño perfecto para cada momento. Y es que el tono Margot Robbie y Barbie trajeron al primer plano el pasado año ha terminado por colarse en las propuestas de alta costura y prêt-à-porter de este año, principalmente traducido en dos tonos: el salmón y el fucsia. Y Amelia Bono, tiene claro que este color no puede faltar tampoco este primavera 2024 en nuestro armario, y ella ya se ha hecho con este modelo.

Vestido Yibin fucsia, de Victoria Colección (455 euros)

Vestido Yibin. Victoria

Ahora solo necesitamos una boda o un evento para poder copiarle este maravilloso vestido a Amelia Bono.