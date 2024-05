Amelia Bono se ha adelantado al verano recuperando su vestido satinado más bonito que nos transporta a Ibiza

Amelia Bono se ha adelantado al verano desde el calor de Madrid para recuperar el vestido con el que el año pasado celebró su cumpleaños en Ibiza. Si ayer nos enamoraba con el vestido corto de leopardo más viral de Zara, hoy lo hace recuperando de su armario de verano este vestido satinado midi y plisado de Lola Casademunt, que se ha convertido en una de sus marca favoritas este verano. Porque aún nos acordamos de lo fan que era Amelia Bono de Uterqüe, y desde el cierre, se ha tenido que buscar nuevas marcas que substituyeran a la de Inditex en su armario. Y si el otro día, mientras hacía la maleta, vimos muchas prendas de Zara de las que van a ser virales este verano, este vestido midi satinado estampado que no puede ser más perfecto para el verano y ella ya lo estrenó el año pasado en Ibiza. Estamos hablando de Lola Casademunt, la firma que ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses para sus looks diarios, y de trabajo. Aunque Victoria, de Vicky Martín Berrocal, sigue siendo su etiqueta fetiche para los grandes momentos de gala. Lola Casademunt by Maite es el reflejo de una línea de moda femenina con un espíritu inconformista que pretende vestir a la mujer con un estilo muy propio, renovándose cada temporada para adaptarse a las tendencias que marca el mercado pero siempre reinventándose con el propio sello de la marca. Y también a Amelia Bono desde hace ya años.

Y es que Amelia Bono tiene claro que los vestidos son las prendas perfectas para el verano porque no necesitas ninguna prenda más para tener el look hecho. Nada mejor si son vestidos como este, que además de bonitos y en tendencia, son fresquitos y cómodos para soportar las altas temperaturas de julio. Un diseño al que Amelia le ha dado un toque más especial añadiendo un cinturón de The IQ Collection, sombrero y sandalias planas.

Los orígenes de Lola Casademunt se remontan a 1981, gracias a su ilusión, su alto nivel de autoexigencia y su ambición, logró poner a la venta en tiendas cercanas estos objetos artesanales hechos con tanto mimo. Poco después, su hija Maite Casademunt finalizaba sus estudios en diseño, y se unía así al proyecto levantado por su madre para dar un necesario giro a la firma que la hizo crecer. Unas prendas para una mujer con un estilo muy característico, que disfruta de la moda y de las tendencias como Amelia Bono.