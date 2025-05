Las invitadas peor vestidas de la MET Gala 2025: de Shakira a Pamela Anderson que no entendieron el dress code

Siempre pasa cuando hay un dress code tan marcado, no no vamos a engañar, y más aún en la MET Gala. Y este año no podía ser menos. Siempre que hay una etiqueta tan marcada, hay errores, y en las escalinatas del del Museo Metropolitano no podía ser menos, como han dejado claro Shakira o Pamela Anderson. De Rihanna muy embarazada a una Zendaya que se ha convertido de nuevo en la mejor vestida de la noche. Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York se convierte en el epicentro mundial de la moda. Pero también de muchos errores, mientras que nuestra representación española han acertado de pleno: Georgina, Rosalía y Jon Kortajarena.

Como cada año, una temática marca el dress code de la noche de los 'Oscars de la moda' y este año es "A medida para ti" basado en el tema "Impecable: la confección del estilo negro", que acompaña la exposición de este año. Una temática que hace honor a la obra 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity', donde se pone en valor el estilo del dandi negro. Y estas son las invitadas que para la redacción de Lifestyle de La Razón, no han acertado.

Los looks menos acertados de la MET Gala 2025

Jessica Kayll, que aunque llevaba una blazer, parece que se había quedado anclada un año atrás con el dress code del año pasado, 'The Garden of Time' con todos los adornos de flores que llevaba.Nada que ver con la etiqueta dandi negro de este año.

2025 Met Gala red carpet at the Metropolitian Museum of Art in New York JUSTIN LANE Agencia EFE

Aunque el vestido de Shakira puede ser precioso, como una nube de algodón rosa, nada que ver con el 'dress code' de esta edición de la MET Gala 2025. Un diseño rosa, con escote corazón, un juego de transparencias y una cola abullonada.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Pamela Anderson con nuevo corte de melena y un vestido de vestido de Tory Burch de Pamela Anderson de aire retro que nos lleva hasta las noches más glamurosas de Studio 54, con mucha pedrería, tampoco ha dado con la estética dandi que se esperaba de la noche.

2025 Met Gala red carpet at the Metropolitian Museum of Art in New York JUSTIN LANE Agencia EFE

Aciertos y errores de una MET Gala 2025 en la que tenemos que decir que ha triunfado mucho más la elegancia, que la extravagancia de otros años.