Isabel Díaz Ayuso brilla en Zaragoza con un vestido azul de punto que querrás en tu armario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acaparado todas las miradas durante su intervención en el ciclo “Vecinos y amigos”, celebrado en Zaragoza y organizado por el Heraldo de Aragón. Más allá de sus declaraciones sobre inversiones y el problema energético, su look también ha sido protagonista.

Este tipo de vestido de punto es una de las apuestas clave del verano 2025. Cómodo, elegante y todoterreno, se adapta tanto a citas institucionales como a eventos más relajados, según los complementos con los que se combine. El azul, además, se consolida como uno de los colores tendencia esta temporada, perfecto para transmitir confianza y frescura. Isabel Díaz Ayusodemuestra una vez más que la política y el estilo no están reñidos. Y este vestido azul lo confirma: sobrio, femenino y con carácter.

Un vestido versátil que encaja en cualquier agenda

Ayuso ha apostado por un estilismo sobrio pero con mucha fuerza visual: un vestido de punto azul eléctrico, de silueta ajustada y largo midi, que destaca por su sencillez elegante y favorecedora. El diseño, de cuello redondo y sin mangas, remarca su figura y aporta un aire moderno sin perder ese toque institucional que requiere su papel político.

Díaz Ayuso participa en el ciclo "Vecinos y amigos" de Heraldo de Aragón Javier Cebollada Agencia EFE

El look lo ha completado con sandalias minimalistas en color crudo, con pulsera al tobillo y tacón fino, y unos pendientes de aro dorados que le dan un guiño más relajado y femenino al conjunto. En la muñeca, no ha pasado desapercibida la pulsera de tela tipo festival, un detalle inesperado y algo desenfadado que contrasta con la formalidad del look.