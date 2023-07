Del rojo al negro, Isabel Díaz Ayuso no se quita este vestido camisero con sus cuñas de vinilo favoritas

Isabel Díaz Ayuso ha llevado dos días seguidos el mismo look, en diferentes colores, y eso solo puede querer decir un cosa, que es su uniforme de verano para ir a trabajar. Aunque esta vez no hemos puesto nuestra mirada en el vestido de Isabel Díaz Ayuso, sino en sus sandalias Cenicienta como las que llevó Tamara Falcó en su primer look como casada. Porque las sandalias de vinilo son el calzado estrella del verano, y la presidente madrileña lo tiene claro en este lunes de resaca electoral. Para este mañana de trabajo, Ayuso ha optado por lucir el mismo vestido camisero que ayer llevó en rojo pero hoy en negro. Eso sí, repitiendo alpargatas de cuña con las tiras de vinilo. O lo que es lo mismo, las sandalias Cenicienta que triunfan entre las mujeres más pijas de Madrid que incluso sirven para los looks de invitada perfecta como el de Chenoa. Y sin olvidar su melena 'bob' rizada que nos recuerda al corte de pelo de Vicky Martín Berrocal.

Esta mañana Isabel Díaz Ayuso se ha olvidado del 'rojo Madrid' para lucir este vestido camisero en negro, en el que se ha convertido en su uniforme de trabajo de verano junto a las sandalias de vinilo. Porque los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal en ocasiones se convierten en el siguiente nivel de los sempiternos zapatos nude. Una tendencia que no deja indiferente a nadie, o los amas o los odias, y esta claro que Isabel Díaz Ayuso como Tamara Falcó son del 'team' que los aman. O lo que es lo mismo, podríamos decir que las mujeres más pijas de Madrid han caído rendidas antes las sandalias y las cuñas de vinilo para este verano 2023. Los zapatos transparentes, especialmente en sus versiones con altísimos tacones, se han repetido sin cesar sobre las pasarelas de firmas como Loewe, Simone Rocha o Valentino esta temporada.

Ayuso con vestido camisero negro. Eduardo Parra EUROPAPRESS

Un estilismo que se ha convertido en el look de la semana para Ayuso después de las elecciones generales 2023.