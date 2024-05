El look menos pijo (pero muy glam) de Tamara Falcó con pantalón de lentejuelas es el que vamos a querer llevar a la oficina como ella

Los jueves por la noche son de Tamara Falcó y Nuria Roca, mientras muchos estaban en el segundo concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, ellas disfrutaban de su tertulia de actualidad en 'El Hormiguero', que como siempre no ha dejado a nadie indiferente con sus declaraciones, pero que nosotras nos hemos fijado en su estilismo. A punto de terminar la charla, en la que bromeando ha asegurado que "el celibato también está contemplado en el matrimonio", Pablo ha dicho a Juan del Val que fuese él quien terminara con sus últimas declaraciones. Algo que no ha gustado nada a Tamara, quien un poco enfadada ha parado en seco al presentador. Tamara Falcó ha reclamado a Pablo un poco más de espacio en el programa porque según ella el marido de Nuria Roca es quien siempre tiene la palabra. Vaya, que no hay jueves por la noche sin polémica con las declaraciones de la marquesa, pero nosotras solo hemos podido fijarnos en sus pantalones.

Y para esta noche de jueves, Tamara Falcó ha dejado a un lado sus looks más pijos por este de lo más glam con pantalones de lentejuelas con estampado de la firma italiana Parosh que cuestan casi 600 euros. Eso sí, nosotras vamos a copiar a la hija de Isabel Preysler pero con una versión mucho más 'low cost'. Los pantalones de lentejuelas toman el relevo del clásico vestido mini de lentejuelas demostrando que este detalle festivo es una de las tendencias a tener en cuenta, también durante el día, y Tami nos ha dejado claro como llevarlos hasta al trabajo. De hecho, esta temporada y para todas aquellas que quieran huir del algo tedioso vestido de lentejuelas, este apetecible detalle se instala en pantalones, demostrando que el pantalón largo de lentejuelas no solo es su perfecto sustituto, sino que tiene una vida útil mucho mayor cambiando la parte superior o el calzado y que, además, puede encajar en looks diurnos con mayor facilidad.

El look de Tamara Falcó. @tamara_falco

Pantalones lentejuelas palmeras, de Parosh (588 euros)

Pantalones lentejuelas. Parosh

Un estilismo que le vamos a copiar a Tamara Falcó hasta para ir a la oficina si es con una camiseta básica blanca como ha hecho ella para rebajar las lentejuelas de los pantalones con estampado de palmeras.