Jennifer Lopez reina en los AMAs 2025 con vestido plateado con capa (y beso incluido a sus bailarines)

No se puede ser más diva, más diosa, y más reina que Jennifer Lopez. Da igual el momento en que leas esto, porque Jennifer Lopez siempre es la diva que merecemos, ya sea en una vacaciones en la nieva o en un festival de cine. No es ninguna sorpresa que Jennifer Lopez sea una de las más esperadas en cualquier alfombra roja. Pero lo de los American Music Awards de este año fue otro nivel. JLo apareció envuelta en un estilismo que mezcla lo teatral con lo sensual, reafirmando que no solo sigue siendo un icono del pop, sino también de la moda. Y sí, lo volvió a hacer: robó el show antes incluso de subirse al escenario.

Jennifer Lopez se ha convertido en la gran estrella de los American Music Awards 2025, sin de Taylor Swift, y con diferentes outfits. La artista neoyorquina deslumbró con un espectacular vestido plateado que la reafirmó como uno de los grandes iconos del pop. Pero sin duda, el momento más viral de la actuación ha sido cuando ha besad a dos de sus bailarines, un hombre y una mujer, en la boca. Un momento que sin duda, nos ha recordado a Madonna con Christina Aguilera y Britney Spears en otra entrega de premios hace ya unos cuantos años.

El look de Jennifer Lopez al detalle

Por su parte, JLo, la presentadora más esperada, se encargó de encender la noche con más de un espectacular atuendo, en concreto 5 looks encima del escenario, y el de la alfombra roja. Pero nosotras nos quedamos con este. Jennifer Lopez ha elegido un vestido que combina lo mejor del glamour clásico de Hollywood con un toque contemporáneo y provocador. El vestido, un diseño de alta costura firmado por Miss Sohee SS24 Couture, que se ceñía al cuerpo como una segunda piel, con transparencias estratégicas, bordados brillantes y una apertura lateral que desafiaba las leyes de la física… y del decoro, pero sin perder ni un ápice de elegancia.

El look de Jennifer Lopez. Gtres

Una silueta de sirena con escote halter y profunda abertura en las piernas cubierta de lentejuelas plateadas, el cual complementó con una voluminosa capa azul turquesa con rosas y mariposas bordadas hasta el suelo. El diseño es de Miss Sohee SS24 Couture.