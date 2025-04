No se puede ser más diosa que Jennifer Lopez a sus 55 con este lookazo: vestido de terciopelo + capa de diva

Da igual el momento en que leas esto, porque Jennifer Lopez siempre es la diva que merecemos, ya sea en una vacaciones en la nieva o en un festival de cine. A pesar de haber contado con funciones previas de preestreno, la noche de ayer fue la verdadera coronación de Clooney como estrella teatral. La premiere de George Clooney se llenó de rostros conocidos, al igual que ha batido récords de taquilla en los días previos.

Pero si nosotras nos tenemos que quedar con un look, es con el de Jennifer Lopez que no puede ser más diva a sus 55 años con este vestido de terciopelo con escote corazón y una capa satinada con maxi volumen en los hombros, y capa. Porque ya sabemos que la actriz, cantante y empresaria, nunca pasa desapercibida ni por su belleza, ni por su estilo. Es inevitable no hablar de su impresionante físico. La cantante y actriz se ha convertido en un referente de estilo y bienestar, una combinación que la hace brillar aún más en cada evento. No es solo una cuestión de moda, sino de presencia, de actitud. Su habilidad para llevar atuendos arriesgados y destacar en cualquier alfombra roja es un talento que ha perfeccionado a lo largo de los años. Con cada aparición, confirma que la elegancia no entiende de edades y que su dominio del mundo de la moda sigue intacto.

Otro look más de diva de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha apostado por un look del diseñador libanés Saiid Kobeisy, para dejarnos a todos sin palabras. Un diseño de terciopelo con pronunciado escote en V con detalle de tul y forma de corazón en las copas, y falda larga.

Jennifer Lopez. Gtres

Un vestido negro que ha combinado con un abrigo estilo capa de tafetán en blanco, con maxi volúmenes en los hombros y cola. ¡Toda una diva en Nueva York!