Karla Sofía Gascón reaparece con estilismo casual y 'sport' para ver a Carlos Alcaraz en Barcelona

Así es el look casual de Karla Sofía Gascón en su asistencia en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona. En los últimos meses hemos estado acostumbradas a ver a la actriz con atuendos más glamurosos, acordes con los eventos de categoría a los que estaba invitada y nominada, teniendo escasas dosis de sus estilismos del día a día. Bien es cierto que hemos observado contados robados en el street wear en los que hemos analizado su forma de vestir a la perfección: apuesta por las prendas básicas de fondo de armario que ofrecen comodidad. Y ahora lo ha vuelto a hacer.

Durante el Viernes Santo, Karla Sofía Gascón ha disfrutado de una tarde de tenis en la ciudad condal donde Carlos Alcaraz se ha enfrentado al australiano Álex de Miñaur. El murciano ha alcanzado el éxito con un resultado de 7-5 y 6-3, con el que ha accedido a las semifinales que tendrán lugar durante el día se hoy, Sábado Santo. Esta vez, jugará contra el francés Arthur Fils, toda una joven promesa de la disciplina a sus 20 años. Estamos hablando de un evento deportivo al que no han dudado de asistir varias personalidades, como Karla Sofía Gascón, que tras la gran polémica en redes sociales de los últimos meses, participará en una película italiana con el actor Vicent Gallo. Pero, antes de ello, está disfrutando de la Semana Santa en Barcelona en una cita con el tenis, en la que las editoras de moda no hemos dudado en fijarnos en su look apropiado, cómodo y versátil.

Karla Sofía Gascón con estilismo casual y deportivo para ir a ver jugar a Carlos Alcaraz en Barcelona

El tenniscore ha sido una tendencia de lo más hablada en los últimos meses. Es decir, la moda que se inspira en la estética de dicho deporte, sobre todo durante las décadas de los 70 y 80, para conformar estilismos. Han sido muchas celebridades quienes se han sumado a esta fiebre, como Zendaya o la valenciana Violeta Mangriñan, o incluso Diana de Gales. Esta vez, no hemos visto a Karla Sofía Gascón con este tipo de indumentaria, así como ha sido fiel a su esencia decantándose por los básicos atemporales que todas debemos tener en el armario. Porque no tienen margen de error.

Karla Sofía Gascón ha ido al Trofeo Conde de Godó en Barcelona con top de canalé ajustado, cuello de pico y tirantes en blanco junto con blazer al tono sin solapas y una única botonadura. También, ha escogido los míticos vaqueros pitillo que hemos visto en otras ocasiones y gorra con visera para añadir un toque sutil del tenniscore. Un look perfecto para combinar con zapatillas deportivas para completar la estética más deportiva.

Karla Sofía Gascón en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona. Gtres

El Trofeo Conde de Godó de Barcelona es un evento deportivo al que suelen acudir diversas celebridades o influencers con looks de escándalo. Durante el día de hoy estaremos atentas a todas las presencias con el fin de analizar y comentar sus vestimentas.