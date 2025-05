Kate Middleton es la reina de la elegancia con este conjunto granate en Londres para conmemorar el 80º aniversario del Día de la Victoria

La familia real británica participa en los actos para conmemorar el 80º aniversario del Día de la Victoria, que simbolizan el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y cuyas actividades se alargarán durante esta semana. La sorpresa de la jornada ha sido que los príncipes George, Charlotte y Louis, cuya presencia no se había confirmado, han acudido a esta cita acompañando a sus padres. Y obviamente, nosotras nos hemos tenido que fijar en el look de Kate Middleton que ha vuelto a derrochar estilo de granate.

Con este look, Kate no solo reafirma su posición como icono de estilo, sino que también manda un mensaje claro: su vuelta a la agenda pública es firme y llena de confianza. La Princesa de Gales sigue conquistando, ya sea en las gradas o con su inconfundible elegancia. Desde que la vimos en el fin de semana del recuerdo con dos outfits dignos de toda una reina, Kate Middleton, fiel a su elegante y protocolario estilo cerró el 2024 como una de las royals europeas mejor vestidas de la actualidad. Su estilo, impecable y cargado de detalles simbólicos, no solo respeta las estrictas normas del protocolo real, sino que también marca tendencia en el mundo de la moda. Y esta vez lo ha ha hecho con un conjunto burdeos, que sigue siendo uno de los colores más tendencia de este 2025.

Kate Middleton, reina de estilo y elegancia

Este lunes, la familia real británica al completo ha tomado posiciones en Londres para conmemorar el 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa. La Princesa de Gales ha deslumbrado de granate mientras dirigía las celebraciones del Día de la VE de la nación junto a otros miembros de la familia real. En un año donde su salud ha sido tema de preocupación pública, verla tan sonriente y radiante ha sido un soplo de aire fresco. Con una energía renovada, Kate Middleton empieza este mes de mayo 2025 de nuevo derrochando estilo.

Britain Royals VE Day Parade ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Kate ha optado por un elegante conjunto granate para la ocasión, combinando a la perfección un vibrante vestido de abrigo que tanto representa su estilo, y que nunca falla en estos actos. Su melena suelta, y tocado a juego.

Britain Royals VE Day Parade ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Más tarde, la familia ofrecerá una fiesta del té en el palacio de Buckingham para unos 50 veteranos y personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial. El grupo, ahora apoyado por la Real Legión Británica, incluyendo veteranos de las Fuerzas Armadas Británicas y de la Commonwealth, WRENs, Ejecutivos de Operaciones Especiales y aquellos que contribuyeron al esfuerzo de guerra en el frente interno, acompañados por sus familias y cuidadores.