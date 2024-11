De Violeta Mangriñán a Lola Lolita o Estela Grande, las influencers se vuelcan con la tragedia por la DANA en Valencia

Son muchas las ocasiones que pedimos a las influencers que estén a la altura del gran poder y altavoz social que tienen, y en la tragedia de la DANA en Valencia no nos están fallando. De Violeta Mangriñán a Estela Grande, Rocío Osorno o Lola Lolita desde Miami, todas ellas están usando su gran altavoz en redes sociales para organizar puntos de recogida, irse a Valencia a ayudar o simplemente compartir la información en sus redes sociales, que ya es mucha. Estamos ante una de las mayores tragedias en España, y la mayoría de ellas han estado a la altura. Y por eso, queremos poner en labor su trabajo, y olvidarnos de los que se siguen mirando al ombligo compartiendo sus fiestas de Halloween, sus disfraces o sus looks. Pero en este caso, le queremos dar las gracias a ellas.

Las víctimas mortales por el paso de la DANA en España ascienden a 217, la gran mayoría en la Comunidad Valenciana (210), tres en Castilla-La Mancha y una en Málaga. Y por desgracia, aumentara en centenares en los próximos días, por eso es importante ayudar en todo lo que podamos. Violeta Mangriñán, junto a Lola Lolita y su novio Ibelky han organizado un punto de recogida en Madrid y ya han llevado a Valencia una furgoneta con todo lo recogido, y hoy seguirán en esa labor.

Estela Grande fue de las primera en irse a ayudar a diferentes puntos de recogida en Madrid, y después de los primeros días haciéndolo, se ha ido a Valencia a llevar la ayuda y ahora está ayudando sobre el terreno en las zonas más afectadas por la DANA.

Estela Grande ayudando en las zonas más afectadas de Valencia. @estelagrande

Los 'influencers' no se han quedado al margen y han mostrado su versión más humana tras la dura etapa que está viviendo la población. La cantante Lola índigo y las creadoras de contenido Claudia Martínez y Andrea Rueda o Mar Flores han acudido a puntos de recogida de suministros para entregar comida y otras necesidades a los damnificados este domingo en Madrid.

Influencers en un punto de recogida en Madrid. Gtres

Y nosotras solo podemos aplaudirlas como al resto de voluntarios y ciudadanos que se están volcando en los últimos días en ayudar a Valencia. Que no quede en el olvido, porque no va a ser cosa de unos días, si no de meses o incluso de años.