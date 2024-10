La gabardina color teja de Nuria Roca es el flechazo otoñal que no sabías que necesitabas

Ya lo decíamos ayer, este fin de semana la cosa va de gabardinas, está claro. La prenda estrella del otoño ya ha conquistado a artistas como Marta Sánchez e incluso a la Reina Letizia durante el desfile del Día de la Hispanidad, pero ahora es Nuria Roca quien nos confirma que esta temporada la gabardina va a ser un imprescindible en cualquier armario que se precie. Antes de otro domingo al frente de 'La Roca', la presentadora valenciana nos ha dejado una lección de estilo con un look cómodo, pero impecable, demostrando que se puede estar perfecta sin renunciar a la funcionalidad. Y es que Nuria tiene ese don especial para convertir lo sencillo en espectacular. Y contestando a la publicación de la propia Nuria en redes sociales, nosotras apostamos por la gabardina aunque haga sol porque una prenda tan versátil como esta no debería tener solo protagonismo bajo un cielo gris y lluvioso.

En lugar de optar por la clásica gabardina beige o negra, Nuria ha decidido dar un paso más allá y apostar por una gabardina de Yerse en un sorprendente color teja, que le da al look un aire cálido y otoñal perfecto para esta temporada. Lo que hace que esta elección sea tan interesante es cómo logra diferenciarse sin dejar de lado la elegancia y versatilidad que caracteriza a esta prenda. Mientras otras optan por seguir la tendencia al pie de la letra, Nuria sabe cómo darle su toque personal, haciendo que el resultado sea fresco y, al mismo tiempo, sofisticado. Esa es una de las características que nos han hecho siempre enamorarnos del estilo de la presentadora.

Pero como no podía ser de otra manera, este lookazo no se queda solo en la gabardina. Nuria la ha combinado con unos vaqueros de corte recto que estilizan y alargan la figura, y un jersey de punto calado en color blanco que añade un toque de feminidad y ligereza al conjunto. El equilibrio perfecto entre lo casual y lo chic. Así, su estilo mantiene la comodidad de los básicos, pero siempre con ese giro que eleva cualquier outfit. Además, como no podía ser de otra manera, los complementos juegan un papel clave: un bolso de cuadros que aporta un aire british y sofisticado, y una bolsa de mano más grande que, además de práctica, mantiene la línea elegante del conjunto.

Gabardina larga cruzada, de Yerse (rebajada a 67,41 euros)

Gabardina larga cruzada Yerse

La clave de Nuria está en cómo logra transformar un look aparentemente sencillo en algo completamente aspiracional. Nos invita a replantearnos nuestras elecciones de armario y a atrevernos con nuevos colores, texturas y combinaciones. Y si algo nos deja claro este estilismo es que la gabardina, lejos de ser una prenda clásica, sigue reinventándose y siendo el aliado perfecto para los días de otoño.

Así que, si aún no tienes una gabardina en tu armario, es hora de reconsiderarlo. Ya sea en beige, como la Reina Letizia, o en tonos más atrevidos como el que ha elegido Nuria Roca, la clave está en encontrar una versión que te haga sentir única y te la pongas a todas horas. Este otoño, la moda nos invita a jugar con infinitas posibilidades, y Nuria nos ha dado la inspiración perfecta para hacerlo.