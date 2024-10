Violeta Mangriñán ya tiene el bolso de ante más buscado de la temporada, y no cuesta más de 40 euros

Como ya te contábamos a principios mes, las palabras bolso de ante y tote iban a ser repetidas estos meses sin cesar, ¿quién mejor que una de nuestras influencers favoritas para confirmarlo? Sí, has adivinado, Violeta Mangriñán ya tiene el bolso perfecto de la temporada, ¿por qué? Pues muy sencillo, está en tendencia y es de lo más versátil. Como bien comenta la propia Violeta en su publicación de Instagram los bolsos grandes son tendencia y en Parfois lo saben. Y tanto que lo saben, esta temporada la firma portuguesa ha dado en el clavo con las tendencias más deseadas por las que más de saben de moda, desde bolsos tote, a zapatos burdeos y hasta una colección solo de leopardo, y lo mejor de todo sus precios son de lo más económicos.

Si hay algo que Violeta sabe hacer bien es siempre estar al día de las últimas tendencias, por eso y por unas cuantas razones se ha consolidado como una de las influencers con más estilo de nuestro país, y es que no hay prenda de su último look que tenga algo de tendencia en sí misma, desde las gafas de aviador retro con cristales tintados que ya queremos en nuestra colección, pasando por la manicura más deseada de la temporada o un conjunto y muy comfy-chic en gris que grita añadir a carrito por todos sus costados.

Bolso de hombro con detalle de tachuelas xl, de Parfois (39,99 euros)

El bolso que ha estrenado Violeta lo tiene todo para convertirse en uno de los más accesorios más deseados de la temporada, no solo por su tamaño y su material de ante, también por sus detalles de tachuelas que elevarán cualquier look por muy básico que sea. Ah y no podíamos evitar mencionar cómo lleva Violeta este bolso de hombro como también te comentamos en nuestro repaso a los bolsos de la temporada, este año vas a querer llevar tus bolsos de hombro en la mano, si has leído bien, solo hacerse falta fijarse en Violeta para ver a lo que nos referimos.

Abrigo largo de algodón marrón, de Parfois (69,99 euros)

Y seguimos con otra de las tendencias de la temporada que nuestra querida Violeta ha combinado con su espectacular bolso de ante, un abrigo estilo parka que también queremos en nuestro armario, y sí, este tipo de prendas de abrigo te salvarán en un sinfín de ocasiones estos meses, además de quedar bien casi con todo son perfectas para esos días grises de otoño.

Si estabas en búsqueda de esas prendas en tendencia que se convertirán en tus mejores alidadas este otoño 2024, haz como Violeta y añade a tu colección un bolso de ante y una parka ambos en color marrón y prácticamente tendrás tu armario de nueva temporada solucionado.