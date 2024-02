El look de madre orgullosa de deportista de la Infanta Cristina es el que nosotras vamos a llevar a la oficina esta semana

La sonrisa de la Infanta Cristina animando a su hijo lo dice todo, es feliz apoyando a su hija jugando al balonmano y esta vez la hemos visto junto a Johanna, la novia de Pablo Urdangarin en la grada en un partido muy ajustado. A pesar de ello, el Fraikin BM Granollers se alzaba con la victoria por tan solo un punto por encima del Helvetia Anaitasuna. Al terminar el partido, Pablo Urdangarín daba un abrazo y un beso rápido a su pareja y después, daba dos besos a su madre. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en el look de la Infanta Cristina de madre orgullosa de deportista, que nosotras vamos a copiar para ir a la oficina esta misma semana. Porque aunque hay ido a ver un partido de balonmano, la hermana del Rey no ha perdido su estilo más elegante y tan propio de las catalanas. Porque si los vaqueros rectos han vuelto al armario de las que más saben de moda, este look de la Infanta Cristina es todo lo que necesitamos este mes de febrero.

Porque aunque la Infanta Cristina no se quita la blazer ni para ir a un partido de balonmano de su hijo, le ha dado el toque más casual con un cárdigan de punto en verde debajo y también la eterna camisa blanca. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. y la Infanta Cristina nos lo ha dejado claro con este look con vaqueros rectos.

La Infanta Cristina animando a su hijo. Gtres

Un look que la Infanta Cristina ha combinado con un pañuelo al cuello y un abrigo gris de esos que las mujeres más elegantes tienen en su armario. El abrigo se ha convertido en el mejor aliado en estas semanas de frío. Impensable salir si uno, no solo es una de las prendas más prácticas de todas, sino que, al ser la última capa que habitualmente cubre la totalidad del resto, en él recae precisamente el peso de un estilismo. Un abrigo hace el look.