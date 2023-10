El look más clásico de la Infanta Cristina para ir a animar a Pablo Urdangarin a un partido

La Infanta Cristina ha vuelto a aparecer este martes para apoyar a su hijo, Pablo Urdangarin, después de convertirse en la protagonista de una boda de la jet set este fin de semana en Cádiz. Pablo Urdangarín ha vivido este martes su noche más especial desde su fichaje este verano por el Fraikin BM Granollers. Recién empezada la temporada, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha enfrentado por primera vez a su exequipo, el Barça, en el que ha jugado los dos últimos años y en el que no ha podido cumplir su sueño de triunfar, pero ahí estaba Cristina para apoyarlo y darle ánimo. Tras deslumbrar en una boda este fin de semana en Medina Sidonia, la Infanta Cristina ha viajado hasta Barcelona para demostrar una vez más la maravillosa relación que mantiene con su hijo Pablo, al que en primera fila y acompañada por unos amigos no ha dejado de animar en ningún momento. Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en el look de la Infanta Cristina.

Clásico, elegante y de estilo working. Nada que ver con los estilismos que puede lucir cualquier aficionado en la grada de un partido, pero la Infanta Cristina fiel a su estilo ha optado por una camisa blanca, pantalones de tiro alto y corte recto, blazer en mano, cinturón blanco y alpargatas. Un estilismo perfecto para ir a la oficina en otoño, que ella también ha querido llevar como madre para apoyar a su hijo en este partido tan importante para él en este inicio de temporada.

La Infanta Cristina con look clásico. Gtres

Después de verla brillar en la boda del fin de semana como la invitada perfecta de otoño, ahora la Infanta Cristina ha sacado su lado más 'working'. La próxima vez que la veamos, seguramente ya sea en el dieciocho cumpleaños de la Princesa Leonor.