Penélope Cruz cumple 50 años: Repasamos la evolución del estilo de la niña de nuestros ojos y la de Chanel también

Es la niña de nuestros ojos, y la de Chanel también. Penélope Cruz es, sin duda alguna, nuestra actriz más internacional, y hoy cumple 50 años. La de Alcobendas es uno de los rostros más aclamados de la industria cinematográfica, con una larga de cintas a sus espaldas y un palmares a la altura de muy pocos -entre los que destacan un Oscar, un Bafta, tres Goyas o una Copa Volpi de la Mostra veneciana, siendo la única actriz española en lograrlo-. A sus 50 años, ya puede presumir de ser historia viva del cine español. De 'Jamón, Jamón' a 'Madres Paralelas', así ha evolucionado el estilo de Penélope Cruz en la gran pantalla, y fuera de ella, hasta convertirse en la gran musa de Chanel. Hoy sopla 50 velas, algo que no le preocupa para nada, y esto es lo que declaró hace unas semanas a Elle Usa:"La gente me pregunta sobre la edad desde que tenía veintitantos. Me molestó más entonces que ahora. Ahora tiene más sentido hablar de cumplir 50 años. Es algo enorme y bonito, y realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y estoy sana, y es un motivo para hacer una fiesta". Pero da igual los años que cumpla, que Penélope siempre será la niña de nuestros ojos.

Desde su salto a la fama por Jamón Jamón, su gran interpretación en Abre los ojos o La niña de tus ojos, hasta su cambio de registro en Vicky Cristina Barcelona. Interpretaciones, algunas totalmente opuestas, que nos han dejado ver además de una deslumbrante evolución como actriz, una transformación de estilo. Conservadora con el color, clásica en su vestuario y atrevida con su melena, la actriz capta todos los focos sobre la alfombra roja. A comienzos de los 90, y con apenas 18 años de edad, Penélope Cruz se convirtió en una de las jóvenes más aclamadas de la industria interpretando a Silvia, una bella joven que destacaba por su estilo desenfadado y atrevido, ahora cumple 50 con su imagen más clásica de la mano de Chanel.

Penélope Cruz, acompañada del director de cine Pedro Almodovar y del actor José Luis Gómez (i) tras la proyección de la película "Los abrazos rotos"en la sección oficial del 62 festival de cine de Cannes (19/5/09) larazon

Penélope Cruz desmiente que vaya a producir películas en España larazon

Penelope Cruz luciendo un vestido de Balmain Archivo Archivo

De labios voluminosos y salvaje melena castaña, Penélope Cruz se ha mantenido fiel a su estilo a sus 50 años, tanto en alfombra roja como en su vestuario diario. Una de las mejores lecciones de estilo que ha dado la española en alfombra roja es moverse siempre en una misma paleta de colores que le favorezcan. Así, la estrella española favorita de Hollywood opta habitualmente por tonalidades neutras, como el rosa empolvado, negro, blanco y gris. Y en los últimos años, siempre de Chanel, con pocas excepciones. Su pasión por Chanel y el estilo chic francés que profesa la marca de lujo la han llevado a ser la actriz que mejor sabe llevar el tweed.

Penélope Cruz en el desile de Chanel. GTRES

Javier Bardem y Penélope Cruz MARIO ANZUONI REUTERS

Penélope Cruz vestida de Chanel en el Festival de Cine de Vencia Terenghi Alberto/IPA/ABACA GTRES

La primera vez que Penélope Cruz fue a un desfile de Chanel era 1999. Aquel mes de octubre Karl Lagerfeld presentaba su colección para la primavera-verano del año 2000 de Chanel en el Carrousel del Louvre, en París, en un desfile de 13 minutos con las modelos del momento. Su relación de amistad trascendió el estatus de genio y musa. Aunque la actriz tuvo que esperar dos décadas hasta ser elegida embajadora de la firma francesa que el diseñador capitaneó, su historia se entrelaza desde hace 20 años en alfombras rojas, galas de premios, sesiones de fotos y películas. En 2023 fue una de las anfitrionas de la gala y la exposición del Museo Metropolitano de Nueva York que rindió homenaje al alemán. Y ahora cumple 50 años siendo una de las mejores embajadoras de 'la maison francesa'.

Penélope Cruz vestida de Chanel en la Met Gala 2023. JUSTIN LANE Agencia EFE

Penélope Cruz en el desfile de Chanel. Gtres

“Siempre he estado totalmente obsesionada con Chanel, estudiándome todas las colecciones desde que era una niña, las de Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld después y ahora Virginie Viard”, contó en una ocasión en Vanity Fair. Su primera prenda de Chanel no fue un traje de tweed, ni uno de los maravillosos vestidos que ha lucido después, tampoco un bolso icónico, sino un diminuto bikini rosa. Felices 50, Penélope.