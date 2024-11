El look más sorprendente de Mario Vaquerizo (con rulos incluidos) un mes después de su caída

Ya sabemos que lo de pasar desapercibidos no está en el diccionario de Alaska y Mario Vaquerizo que siempre sorprenden con sus looks, y un mes después de su caída no podía ser menos. El pasado 19 de octubre, Mario Vaquerizo sufrió un aparatoso accidente mientras actuaba en un festival de música en Cáceres. Durante la interpretación de una canción, perdió el equilibrio y cayó desde una plataforma giratoria en pleno escenario. Lo que inicialmente parecía un simple susto terminó siendo un incidente grave, con consecuencias que aún afectan su salud física y su rutina diaria. Pero eso sí, no pierde el humor y la energía, y nos ha dejado estas fotografías con un look de lo más sorprendente.

Entre sesión de fotos con collarín, Mario Vaquerizo posa con rulos en su melena blanca 'pelo Pantene', mucho maquillaje y un look a todo color con cárdigan de YSL y camiseta de dinosaurios. Sin olvidarse de los vaqueros pitillo, que están de vuelta y de los que el artista es muy fan. El episodio vivido por Mario Vaquerizo podía haber tenido consecuencias fatales, como él mismo contó que le dijeron los médicos. "Ha sido muy pero que muy grave, y todos los doctores y enfermeras que me han tratado divinamente en el Hospital Universitario de Cáceres me han transmitido en todo momento que he tenido mucha suerte porque una mala caída te puede pasar muchas malas jugadas, podría haberme quedarme en el sitio o haberme quedado tetrapléjico", explicó al recibir el alta de su primer ingreso hospitalario.

Porque en los malos momentos de la vida siempre hay que darle un toque de color, y Mario Vaquerizo lo ha hecho con este look de lo más rompedor.