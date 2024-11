Peculiares imágenes que publica Mario Vaquerizo en pos de su recuperación: con gafas oscuras y una botella de tinto en la mano

No hay quien le pare. El cantante Mario Vaquerizo continúa su recuperación tras la aparatosa caída que sufrió hace el pasado 19 de octubre en plena actuación de las Nancys Rubias, en el festival Hortelaria de Cáceres. Tras el accidente, el artista era ingresado en el hospital con fractura de dos vértebras y problemas de visión. Su pareja, Alaska lamentaba que Vaquerizo tiene problemas para andar, "no vemos series, no vemos pelis, no puede leer libros, se pelea con los e-mails y con los whatsapps como puede, pero poco a poco". "Lo del cuello es tiempo, que suelde. El collarín lo tendrá, como mínimo, otros dos meses seguramente. Pero eso sabemos lo que es, es que se suelden las vértebras y ya", explicaba la cantante.

Sin embargo, Mario no ha perdido su energía y positividad y siempre que puede sale con Alaska. Está poniendo todo de su parte para una pronta recuperación. Tanto que ha publicado una foto en su Instagram en la que se le ve tomando el aperitivo en Madrid. "Cuando tu chica @alaskaoficial en su afán para que la recuperación sea más divertida y agradable te invita a tomar el aperitivo en @hermanosvinagre_ hermanosvinagre_ descubrimiento absoluto. Viva el encurtido!!". Un mensaje que acompaña una foto en la que el cantante aparece con gafas de sol, a pesar de estar en el interior del loca, y con una botella de vino en la mano.

El post cuenta ya con casi 9.000 "me gusta" y más de un centenar de mensajes de ánimo para el cantante.