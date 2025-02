El look más tendencia de María Pombo para un día en el campo con la capa que aman las chicas madrileñas

Aunque vuelven con cierta asiduidad a la moda, las capas regresan ahora más fuertes que nunca, convirtiéndose en la perfecta prenda de abrigo para looks formales y de invitada. Y María Pombo nos lo ha dejado claro con su look para un domingo en el campo. Un fin de semana que nos ha dejado grandes estilismos, y no solo los de la alfombra roja de los Goya 2025 en Granada, también el de Teresa Urquijo con su primer look premamá para una noche de derbi madrileño, o el de Ayuso con las botas más bastas. Pero ahora toca fijarnos en el de María Pombo con este poncho-capa de marca española.

Un abrigo capa de lo más tendencia este invierno 2025, y además con el color del año, el Moche Mousse. Las pasarelas, el street style y las grandes cadenas se han puesto de acuerdo para coronar la capa como el abrigo imprescindible de la temporada. Puede que no sea la prenda más fácil del armario, pero la capa llega dispuesta a convertirse en la chaqueta del otoño y el abrigo del invierno. En versiones más o menos abrigadas, las colecciones para esta temporada están repletas de esta prenda de abrigo de patrón sencillo que a veces no resulta práctica en el día a día, o de noche como ha hecho María Pombo para una jornada en el campo para montar a caballo con sus hijos. Un poncho de la nueva colección de Bimani, que van a adorar las chicas madrileñas.

El look de María Pombo. @mariapombo

Poncho Mohair de Bimani (105 euros)

Un poncho que María Pombo ha lucido con una cazadora de doble faz, vaqueros, y como complemento estrella este sombrero negro de pelo para no pasar ni pizca de frío, e ir de lo más estilosa.