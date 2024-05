El look de Violeta Mangriñán en Roland Garros es perfecto si te quieres apuntar a la tendencia 'tenniscore' esta primavera

Si el Mutua Madrid Open nos dejó toda la inspiración de moda más pija y 'tenniscore' para primavera, ahora es Violeta Mangriñán la que lo hace desde Roland Garros. Y nosotras no nos puede gustar más, porque además nos dejan la mejor inspiración parra nuestros looks de primavera y para ir a la oficina de forma elegante y pija. Este evento, además de acudir grandes deportistas y aficionados a este deporte, son muchos las celebridades e influencers que acuden al evento para disfrutar del tenis y de una tarde diferente con amigos, en los que el 'dress code' es muy importante, pues se debe de acudir de manera adecuada y discreta. Sin duda, la mejor opción para acudir a este tipo de eventos es buscar en nuestro fondo de armario aquellas prendas más versátiles, sencillas y elegantes que podríamos tener si ya contamos con el armario cápsula para esta primavera y más con la tendencia del 'tenniscore' que está triunfando gracias a Zendaya. Estad atentas porque este verano va a ser muy popular el tenniscore, es decir, llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos. Marcas como Miu Miu, Gucci o Lacoste ya han creado campañas con este tipo de uniformes, y este 2024 somos nosotras quien los usaremos. Los tops con aire deportivo no solo son aptos para jugar al tenis, y esto nos lo enseña Zendaya, que lució este diseño de Lacoste con una falda transparente con brillos; un look elegante y sofisticado.

Y mientras el 'tenniscore' sigue triunfando en los torneos de tenis y también en la calle, Violeta Mangriñán nos ha enamorado con su estilismo de Lacoste en Roland Garros. Polos, chalecos de punto, minifaldas de tablas... La indumentaria clásica de los tenistas se ha convertido ya en una estética que tanto marcas como pasarelas y celebridades se niegan a dejar pasar cada temporada, y Violeta lo ha hecho con este estilismo que no la puede favorecer más con el cárdigan en verde, a juego con sus ojos, y mini falda blanca de tablas.

l tenis es uno de esos deportes que, lejos de mantenerse en la cancha, ha conseguido traspasar las líneas de juego para convertirse en toda una estética capaz de inspirar a diseñadores y celebridades desde los tiempos de Lady Di. La que fuera la princesa de Gales era una gran admiradora de las minifaldas de tablas combinadas con zapatillas y calcetines altos. Y, tres décadas después, sigue siendo tendencia.