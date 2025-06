Madres de comunión, así es el 'total look white' con el que Anabel Pantoja ha acertado de lleno en la comunión de la hija de su primo Kiko Rivera

Encontrar el look ideal para una comunión no siempre es tarea fácil, y menos aún cuando te toca el papel de madre. Pero si hay algo que nos ha dejado claro Anabel Pantoja este fin de semana es que el 'total look white' puede ser una apuesta infalible cuando se trata de combinar estilo, frescura y comodidad en un evento de día. La colaboradora ha asistido a la comunión de su sobrina Ana con un conjunto impecable, formado por un top sin mangas con corte péplum y pantalón recto a juego, ambos en blanco impoluto, que no solo favorecen, sino que estilizan y alargan visualmente la figura.

Porque sí, no hace falta llevar vestidos estampados, florales o de colores llamativos para acertar. A veces, el acierto está en lo sencillo, bien estructurado y bien combinado. Y en eso Anabel ha dado en el clavo. Un conjunto blanco puede ser igual de sofisticado que un look de invitada tradicional, pero con el plus de que podrás reutilizarlo más adelante, incluso en el día a día, con accesorios más relajados o sandalias planas.

El look de invitada de comunión de Anabel Pantoja

Lo mejor de este estilismo es que no tiene ni una sola pieza sobrante. El top blanco, con escote halter y una favorecedora caída en péplum, consigue marcar cintura sin ceñirse demasiado. Por su parte, el pantalón recto de largo al tobillo suma equilibrio y ligereza, perfecto para un evento de primavera con temperaturas en alza. A los pies, Anabel ha optado por unas cuñas en tono nude, que aportan altura y comodidad sin restar elegancia. Como complementos, ha añadido un bolso pequeño colgado al hombro en dorado claro, pendientes minimalistas y unas gafas de sol XL negras, que no hacen más que sumar estilo a todo el conjunto. El cabello recogido en coleta pulida deja todo el protagonismo al cuello y al escote del top, mientras que el maquillaje suave resalta su mirada y aporta frescura al conjunto. Una fórmula sencilla, funcional y, sobre todo, inspiradora para muchas madres que este mes tienen un gran evento familiar y quieren ir adecuadas, estilosas y cómodas en una misma jugada.

El total look blanco de Anabel Pantoja. Gtres

Porque cuando hablamos de looks para madres de comunión, muchas veces olvidamos que se trata de encontrar el equilibrio entre ceremonia, personalidad y confort. Y este conjunto blanco de Anabel Pantoja lo tiene todo. Es fresco, elegante, reutilizable y, lo mejor de todo, favorece a cualquier silueta. ¿La mejor parte? Puedes inspirarte en su fórmula y adaptarla fácilmente con prendas de Zara, Mango o firmas españolas especializadas en invitadas. Sin duda, un estilismo que merece quedar guardado en tu carpeta de inspiración.