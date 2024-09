Malú nos deja clara su obsesión por la tendencia pijamera con el conjunto más sexy en el estreno de La Voz

Por fin ha vuelto a nuestras pantallas uno de los programas más divertidos y musicales del panorama nacional, La Voz, anoche (13 septiembre) fuimos testigos de un espectáculo de talento, emoción y, como no podía faltar, estilo. Entre las grandes actuaciones y momentos vibrantes, una cosa nos quedó clara: Malú no solo sabe de música, sino también de moda. Su conjunto de la noche nos dejó sin palabras y, sin lugar a dudas, marcó la pauta de lo que veremos en esta nueva temporada. Este look, en sintonía con lo que llevó días antes en El Hormiguero, reafirma su apuesta por una tendencia que parece haber conquistado el armario de muchas celebridades.

Nos encanta cuando una tendencia consigue captar nuestra atención de esta manera. Ese estilo pijamero que hemos visto en varias celebridades ha encontrado en Malú a una perfecta embajadora. Porque, seamos sinceras, ¿quién no quiere sentirse cómoda y glamurosa al mismo tiempo? El conjunto que la cantante eligió para el estreno no solo fue un éxito rotundo, sino que nos recuerda que la moda es para disfrutarla y sentirse bien con una misma. Y si algo nos ha enseñado una de las coaches de La Voz temporada tras temporada es que podemos estar cómodas sin perder un ápice de estilo.

Con la vuelta de la tendencia pijamera, se ha abierto paso una nueva forma de vestir que une lo chic y lo casual. No es de extrañar que figuras icónicas del panorama internacional como Kim Kardashian o Gigi Hadid ya hayan optado por llevar conjuntos similares. Malú, por su parte, ha elegido una versión más sobria y refinada, jugando con tonos azules que resaltan su belleza natural y suman un punto de elegancia a un estilismo que, en otros tiempos, se habría reservado exclusivamente para el dormitorio. Este tipo de look, que ha ido ganando adeptas en todo el mundo, se ha convertido en la elección perfecta para quienes quieren lucir sofisticadas sin renunciar a la comodidad.

El conjunto de Malú en el estreno de La Voz no fue solo una elección arriesgada, sino también una declaración de intenciones: lo sexy puede ser cómodo, y lo cómodo, elegante. Acompañado por unos discretos, pero llamativos collares en cascada y unos pendientes minimalistas, su look se completaba con un maquillaje suave, donde los tonos nude fueron los protagonistas. La sencillez, en este caso, fue su mejor arma. La cantante se mantuvo fiel a su estilo personal, pero a la vez supo adaptarlo a una de las tendencias más comentadas de la temporada.

El regreso de la tendencia pijamera ha sido una bocanada de aire fresco en el mundo de la moda, y la cantante madrileña nos lo deja claro con este conjunto. Ella, sin duda, ha sabido interpretar esta corriente con un toque de sensualidad que la distingue del resto. ¿Por cierto, ya sabes a qué equipo vas a animar esta temporada, quizás al equipo Malú?