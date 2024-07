Solo Violeta Mangriñán podía combinar un conjunto pijamero de encaje con unas sandalias de tacón

El verano 2024 ha traído consigo una ola de tendencias atrevidas y frescasque están revolucionando el mundo de la moda. Entre ellas, destaca una en particular que ha capturado la atención de todas las fashionistas: el conjunto pijamero. Y si hay alguien que sabe cómo llevar esta tendencia al siguiente nivel, esa es Violeta Mangriñán. La influencer ha vuelto a sorprendernos con un look de lo más atrevido a la par que chic, demostrando que la comodidad y el estilo pueden ir de la mano.

En su última publicación de Instagram, Violeta luce un conjunto pijamero que no solo redefine el concepto de lencería, sino que también establece un nuevo estándar de elegancia casual. El conjunto, una creación de la marca Hand Over, consta de una camisa y un bóxer corto que destilan sofisticación y comodidad. La camisa, hecha de 100% poliéster con detalles en algodón, se caracteriza por su suavidad y cuidadosa atención a los detalles. El bóxer corto, unisex y de tiro alto, con elástico en la cintura y abotonadura frontal, también está confeccionado en 100% poliéster. Este diseño no solo es cómodo, sino que también añade un toque de modernidad al conjunto pijamero. La combinación de estas piezas crea una sinergia perfecta entre lo casual y lo sofisticado, un equilibrio que Violeta Mangriñán maneja con maestría.

Para completar su look, Violeta optó por unos mules de tacón de la colección Dulceida Christina de Krack. Estas sandalias blancas, con un tacón de 7 cm, son el complemento perfecto para quienes buscan estar a la moda sin sacrificar la comodidad. Confeccionadas en materiales que aseguran confort durante todo el día, estos mules añaden un toque de elegancia y sofisticación al conjunto.

Christina dulceida Krack

No podemos olvidar el toque final, el icónico bolso Wander de Miu Miu. Este accesorio, reinterpretado temporada tras temporada, es un símbolo de feminidad moderna. Elaborado en napa Matelassé, se caracteriza por su sofisticado efecto tridimensional y su forma hobo, que mezcla influencias retro con una elegancia contemporánea. El color blanco del bolso se alinea perfectamente con la paleta de colores del conjunto de Violeta, completando un look armonioso y trés chic.

Bolso wander Miu Miu

La influencer valenciana no deja de demostrar que tiene un ojo impecable para las tendencias y una habilidad innata para combinarlas de manera que resaltan su personalidad única. Este verano, el conjunto pijamero se posiciona como una de las tendencias más seguidas y estamos seguras de que no parará de ganar adeptas entre las fashionistas de todo el mundo.

La lección aquí es clara: la moda no tiene reglas rígidas y lo más importante es sentirte bien con lo que llevas puesto. Violeta Mangriñán lo sabe y nos lo enseña con cada una de sus apariciones.