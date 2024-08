Kim Kardashian apoya al Real Madrid con pantalones de chándal (y zapatos de tacón) en el Santiago Bernabéu

¿Kim Kardashian es madridista? La celebridad está siendo un tema de lo más comentado durante las últimas horas tras ser vista en el último partido del Real Madrid contra el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. Que las influencers o celebrities acudan a los partidos de fútbol está al orden del día, pero lo cierto es que la aparición de la segunda hermana del clan Kardashian-Jenner en la victoria del club madridista ha sido una gran sorpresa. Lo que está claro es que, te guste o no,Kim Kardashian es una clara leyenda en el campo de la moda y las tendencias, pasando a ser la asistenta de Paris Hilton a una de las mujeres más influyentes. Además de ser imagen de varias marcas de lujo y de tener 361 millones de seguidores en Instagram, pone de moda todo aquello que toca o luce. Desde cómo sacar partido a los pantalones de chándal con zapatillas deportivas o zapatos de tacón hasta el mítico clean look que ahora llevamos con normalidad en nuestro día a día. Es más, ¿qué estilismo de Kim Kardashian no se ha hecho famoso? Hablamos tanto en el street style con las fotografías de los paparazzis como en las alfombras rojas, sin dejarnos las inesperadas en sus redes sociales donde descubrimos todas las tendencias. Recordemos el inolvidable vestido ajustado de brillos de Marilyn Monroe que la celebridad llevó en la Met Gala 2022 o todas sus escapadas (con sus hijos o su exmarido Kayne West) con conjuntos súper ajustados luciendo tipazo o combinaciones sport haciéndonos entender que los leggings ciclistas están de moda.

Ahora bien, hablamos del momento icónico que nos acaba de dejar Kim Kardashian como espectadora (y presunta seguidora) del Real Madrid. Esta vez, ha cruzado el océano Atlántico junto con su hijo Saint, un gran amante de este deporte, para ver el partido del equipo de Carlo Ancelotti contra el Real Valladolid. No es extraño que se presente con su segundo hijo mayor, puesto que ya ha conseguido lograr uno de sus sueños en otra ocasión, como el de conocer a Messi. Sin embargo, esta vez, le hemos visto fotografiarse junto con estrellas del club madridista como son Camavinga, Bellingham, Alaba y Vinicius. Pero, esto no es todo. Kim Kardashian también ha tenido la oportunidad de conocer al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, momento en el que hemos fichado su look para convertirse en toda una seguidora de este deporte. La celebridad ha seguido con su estilo tan diferencial y personal, con un total look sport, pero con pequeños toques en tendencia que podremos poner a prueba este otoño. Hemos visto a una de las celebridades más influyentes con un body negro de tirantes y escote pronunciado combinado con unos pantalones de chándal anchos y muy cómodos en gris. Eso sí, sin olvidarse de la joya de la corona como son los zapatos de tacón en punta, un estilismo que puso de moda hace varios años y que anteriormente era impensable lucirlo.

Kim Kardashian con Florentino Pérez. @kimkardashian

Kim Kardashian nos ha vuelto a regalar un momento icónico que pasará a la historia, tanto por su visita al Santiago Bernabéu para apoyar al Real Madrid como su clásico look que ha marcado tendencia desde su primera puesta.