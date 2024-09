Mar Flores espectacular con vestido 'halter' (pero sin Carlo Constanzia) en su noche más especial

Ayer durante la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, no solo nos quedamos prendadas con las líneas arquitectónicas de colecciones como la de Isabel Sanchís, también fuimos testigos de una de las colaboraciones más esperadas de la temporada, lacolección cápsula de Mar Flores para Malne; la modelo como no podía ser de otra manera deslumbró con su elección de vestuario. Si algo nos ha dejado claro Mar, en todas y cada una de sus apariciones públicas es que sabe elegir sus estilismos como la experta en moda que es, y esta vez no fue la excepción.

La expectación era máxima, ya que se esperaba ver a Carlo Constanzia apoyar a su madre en un día tan especial, sin embargo, este no apareció y Mar se las arregló para que, a través de su estilismo, toda la atención se centrara en ella. Vestida de pies a cabeza con un diseño que capturó todas las miradas, el equilibrio perfecto entre sofisticación y vanguardia, y que funcionó como un adelanto de lo que su colaboración con Malne tenía para ofrecer.

El corte halter del vestido destacaba sus esculpidos hombros y alargaba la figura de manera natural, mientras que el tejido plisado ofrecía ese toque de glamour moderno que tanto hemos visto en las últimas temporadas. Además, el vestido contaba con una falda asimétrica que, en cada movimiento, creaba una fluidez espectacular, perfecta para una noche tan importante como esta. El efecto óptico del plisado, que juega con las luces y sombras, aportaba dinamismo y un toque de lujo discreto que se movía con delicadeza al igual que la modelo y empresaria.

Mar Flores en la presentación de su colección con Malne en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Gtres

Lo más llamativo de su elección fue, sin duda, el uso del tejido metalizado, uno de los grandes protagonistas de la temporada. Este tipo de texturas, que añaden brillo sin resultar exageradas, son perfectas para eventos nocturnos, donde el objetivo es destacar sin perder la elegancia. En el caso de Mar, este vestido supo equilibrar modernidad y un aire atemporal que solo un diseño bien ejecutado puede lograr.

Para acompañar el look, Mar apostó por la sencillez en los accesorios: un brazalete plateado con formas geométricas que añadía un punto moderno, y unas sandalias minimalistas de tiras finas, que dejaban todo el protagonismo al vestido. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, completaba el estilismo de una manera fresca y sin pretensiones, recordándonos que, a veces, menos es más.

Detalle del look de Mar Flores. Gtres

Este look no solo sigue dejando a Mar Flores a sus 55 años como una de las figuras más influyentes de la moda española, sino que también dejó claro que su colaboración con Malne trae consigo propuestas tan innovadoras como sofisticadas. Si buscas inspiración para la próxima temporada primavera-verano 2025 te aconsejamos que tengas muy en cuenta las texturas metalizadas y los cortes asimétricos, dos tendencias clave que no podemos ignorar.

La empresaria madrileña volvió a dar una lección de estilo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2024. Su elección de vestuario no solo fue acertada, sino que marcó la pauta de lo que veremos en las alfombras rojas y eventos de moda durante los próximos meses. Elegancia, modernidad y ese toque de atrevimiento tan propio de ella que la hacen única.