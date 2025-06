De Manuela Villena a Telma Ortiz: los looks de invitada perfecta (y marca española) para una noche de gala en el Real Alcázar de Sevilla

Manuela Villena y Telma Ortiz se han convertido en las protagonistas de esta noche de gala en Sevilla con su elegancia. Y es que la capital andaluza acoge estos días el VII Congreso Iberoamericano de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), el organismo en el que trabaja la hermana de la Reina Letizia. Dentro del congreso, esta noche se ha celebrado el Real Alcázar de Sevilla una cena de gala en la capital hispalense con motivo del VII Congreso Iberoamericano de CEAPI.

Y ahí es donde hemos hemos ver a Telma Ortiz y Manuela Villena derrochando estilo con looks de marca española, una de Mango, y la otra de Lorenzo Caprile para Silbon. Bajo el título 'Jornada Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica', y presentado por la directora de NTN24 (Colombia), Claudia Gurisatti, este espacio desarrollado en la Fundación Cajasol ha contado con la participación de reconocidas figuras del mundo empresarial y social iberoamericano, según ha destacado la organización del congreso en un comunicado.

Los looks de gala de Telma Ortiz y Manuela Villena

Telma ha apostado de nuevo por un look de Mango, con este vestido de nueva colección, satinado con flecos en el bajo que cuesta 190 euros. Un look con una inspiración muy andaluza y española, que inevitablemente nos recuerda a un mantón de Manila. Un vestido de la colección premium de la marca catalana, la conocida como 'Capsule', que definen así en la web de la marca catalana: "este vestido es una expresión de estilo audaz y glamuroso, con una espalda abierta que aporta un toque sensual y elegante".

Telma Ortiz. @ceapiconsejo

Manuela Villena, de nuevo con sello el made in Spain de una de las marcas más en auge del panorama nacional y en colaboración con uno de los mejores modistas de nuestro país y, además, artífice del que, sin duda, es el look más emblemático de la Reina Letizia, la colección cápsula de Lorenzo Caprile x Silbon promete ser el as en la manga de las más elegantes para ser siempre la invitada perfecta. Y Manuela ya lo ha demostrado con este conjunto de lo más ideal.

Se trata un dos piezas con chaqueta estructurada y pantalón palazzo confeccionados en mikado de color coral que cuesta 600 euros. La chaqueta con escote cuadrado, cierre frontal con cremallera y borlón a contraste, hombros voluminosos, manga larga recta y silueta ligeramente péplum. Mientras que el pantalón es palazzo y no puede quedar mejor con esta combinación.