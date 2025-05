Maria Grazia Chiuri abandona Dior (oficialmente) tras nueve años como directora creativa

"Después de nueve años, dejo a Dior, encantado de haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Me gustaría dar las gracias a Monsieur Arnault por depositar su confianza en mí y en Delphine por su apoyo", anuncia Maria Grazia Chiuri con una carta de despedida a través de la cuenta de Instagram de la maison francesa. O lo que es lo mismo, se confirma por fin lo que era un secreto a voces dentro de la industria de la moda en los últimos meses.

Fin de una era en la moda. Maria Grazia Chiuri, la primera mujer en ocupar el cargo de directora creativa de Dior en sus casi 80 años de historia, acaba de anunciar que abandona la maison francesa tras nueve años al frente de sus colecciones femeninas. Su salida marca el cierre de una etapa profundamente influyente en la casa parisina, que durante su dirección experimentó una transformación estética, ideológica y comercial sin precedentes.

El legado de Maria Grazia Chiuri en Dior

Chiuri llegó a Dior en 2016, procedente de Valentino, y desde su primera colección dejó clara su intención de redefinir el papel de la moda en el siglo XXI. Apostó por una visión femenina y feminista que rompía con la tradición de la maison, introduciendo mensajes de empoderamiento en la pasarela como el ya icónico “We should all be feminists”, estampado en camisetas que se convirtieron en virales. A lo largo de estos años, la diseñadora italiana imprimió en Dior una identidad profundamente comprometida con la cultura, el arte y la artesanía, integrando en sus desfiles colaboraciones con artistas contemporáneas, bordadoras tradicionales y colectivos creativos de todo el mundo. Su sensibilidad por los detalles, su estética romántica y su reinterpretación de los códigos clásicos de Dior la convirtieron en una figura clave para modernizar la firma sin perder su esencia.

En el plano comercial, su legado también ha sido rotundo: durante su mandato, Dior experimentó un crecimiento sostenido que posicionó a la marca como una de las más potentes del grupo LVMH. Su estilo, reconocible y coherente, atrajo a una nueva generación de consumidoras que encontraron en la maison una mezcla perfecta de lujo y mensaje social. La noticia de su marcha llega dos días después después del desfile Crucero 2026 en Roma, una colección que muchos ya interpretan como una despedida a modo de homenaje: una carta de amor a Italia, a sus raíces y a todo lo que ha definido su trabajo en Dior.

La salida de Jonathan Anderson de Loewe para tomar el control de Dior Homme aumentó los rumores. Hoy la noticia se confirma: la maison agradece su trabajo desde 2016 y Chiuri, la "extraordinaria oportunidad". Aunque aún no se ha anunciado quién tomará el relevo, los rumores ya circulan con fuerza en la industria. Lo cierto es que quien ocupe su puesto tendrá el desafío de mantener el equilibrio entre el legado clásico de Dior y el discurso contemporáneo que Chiuri supo construir con maestría. Por el momento, Maria Grazia cierra este capítulo con una trayectoria impecable, habiendo reescrito las reglas del lujo desde una óptica más humana, reflexiva y femenina. Su huella en Dior, y en la historia de la moda, será imborrable.