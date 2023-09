María Pombo dice adiós al verano con pantalones de crochet, la prenda más versátil y cómoda que no hemos dejado de usar en estos meses

A las puertas del otoño, somos muchas las que hemos hecho ya el cambio de armario, dejando atrás las prendas que nos han acompañado todos estos meses de calor, como han sido los clásicos shorts vaqueros, los tops más cortos y en tendencia, como este tank top blanco que Victoria Federica lucía por su 23 cumpleaños de Loewe, los vestidos minis o las prendas de crochet. En este sentido, si echamos la vista atrás y miramos nuestro Instagram -o el de nuestras influencers más icónicas de nuestro país-, nos damos cuenta de que han habido dos tendencias que ha predominado sobre el resto en estos últimos meses. Por un lado, la tendencia 'barbiecore', que no es más que el uso de prendas o accesorios en color rosa, como el 'total look' de Mery Turiel en rosa de lentejuelas, una opción perfecta para eventos cuyo 'dress code' requiera un punto más original y diferente. Por otro lado estarían las prendas de crochet, y es que en tiendas no hemos parado de verlas, desde los clásicos tops de crochet que llevan acompañándonos años y años, hasta los vestidos más cortos, como el vestido de llevó Aitana para celebrar su cumpleaños, un modelo verde lima de corte 'cut out' que enamoró a todas sus fans. Las prendas de crochet se han hecho un hueco en nuestro armario, y es que, además de estar en tendencia, aporta textura al look y podemos jugar con otras prendas como el lino o el jeans, creando así un outfit perfecto para una tarde de paseo por una ciudad costera. María Pombo es una gran amante de ambas tendencias, pero en especial de esta última, y es que, durante la tarde de ayer la vimos disfrutar junto a sus hermanas y mejores amigas en Marbella con un pantalón de crochet largo en beige, un modelo ideal para las últimas tardes frente al mar.

Como hemos mencionado anteriormente, la influencer se ha sumado este verano a las dos tendencias más virales, y es que la hemos visto lucir el vestido mini rosa que María Pombo lucía para una tarde con amigas, un modelo 'cut out' que no dejó indiferente a nadie. Pero, sin lugar a dudas, el tejido que no ha dejado de usar desde que comenzó el buen tiempo es el punto de crochet, como el vestido que lució también María Pombo de Springfield a finales de abril y que consiguió agotar en horas, un modelo lleno de colores muy fácil de combinar y muy original. Las prendas de crochet se han convertido en un must en nuestro armario, y es que es un tejido apto para todas las mujeres de cualquier edad, incluso para las mujeres 50+ como este 'total look' de crochet de top y falda midi de Pilar de Arce en tono azul grisáceo, una apuesta segura para los días de calor. Para una escapada express para celebrar la despedida de soltera de su hermana, Marta Pombo, María apostaba por un pantalón de crochet beige largo y acampanado que combinó con una camiseta de manga corta de tipo crop en azul marino. Un look muy casual y sencillo para disfrutar del buen tiempo que todavía hace en la ciudad malagueña.

María Pombo con pantalón de crochet Rove London

Pantalón de crochet, Rove London (80,95€)

Pantalón de crochet Rove London

María Pombo vuelve a deslumbrar con un pantalón de crochet, la prenda más icónica de este verano.