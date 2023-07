El 'total look' de crochet celeste que triunfa entre las mujeres 50+

Las prendas de crochet se han convertido en un imprescindible a la hora de hacer nuestra maleta de vacaciones de verano, y es que la podemos encontrar en todo tipo de prendas, desde los tops de crochet más sencillos y básicos hasta los pantalones, como este pantalón de crochet de María Pombo en tono blanco. Incluso los hemos visto en bikinis de crochet, pues este tejido es perfecto para el verano, ya que es cómodo, sencillo y no aporta un exceso de calor. Son muchas las influencers que se han hecho con prendas de este tejido, y es que no hay edad para usarlos. Nuestras influencers de 50+ son muy asiduas a llevar este tipo de prendas tan en tendencia, siendo toda una referente para muchas mujeres a la hora de vestir y seguir las tendencias, ya que cogen inspiración y arriesgan a la hora de vestir. Pilar de Arce es una de las influencers de 50+ que sigue las tendencias más virales cada temporada y, en este caso, ha querido arriesgar con un 'total look' de crochet en celeste, un look que no ha pasado desapercibido y que todas querremos llevar este verano.

Si bien comenzamos el verano con un 'total look' de crochet de Carmen Lomama compuesto por unos shorts y una camiseta en beige y muchos colores, la tendencia continúa con este vestido de crochet que lució Aitana ayer por sus 24 cumpleaños, un look de una firma española que ha conquistado a todas sus seguidores. Para un fin de semana en la playa, Pilar de Arce, influencer de 50+ ha optado por un 'total look' celeste compuesto por un cárdigan de manga larga y abierto con una falda larga de crochet. Como toque final y para aportarle ese estilo 'ibicenco' allook, la influencer lleva unas sandalias de tiras de estilo romanas y accesorios en dorado. Se trata, por tanto de un look de lo más en tendencia y básico, apto para cualquier día del verano.

Conjunto Charlene, de 4uatro estaciones (108,90 €)

Un look de lo más en tendencia, las prendas de crochet serán un imprescindible este verano, así que hazte con la que vaya más acorde a tus gustos y combínalas con unas sandalias de tiras.