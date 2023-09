El look más pijo y clásico de María Pombo es el que todas tenemos en nuestro armario para empezar el otoño

María Pombo ya se ha recuperado de la que lió el sábado en Ifema con el Suavefest, y ha vuelto a sus looks mas pijos y clásicos para el día a día por las calles de Madrid. Porque entre reunión y reunión, la influencer nos ha dejado este estilismo eterno del otoño que es el uniforme favorito de las chicas más pijas y clásicas como Tamara Falcó. Sí, estamos hablando de la combinación de camisa y jeans de tiro alto de esos que aman todas nuestras madres. Un look que todas tenemos en nuestro armario y que siempre recurrimos con estos días de entretiempo, cunado no sabes que ponerte, y por la mañana hace frío y por la tarde calor. María Pombo nos ha devuelto a la realidad con este estilismo casual, pero con ese punto pijo y clásico que tanto le gusta a ella.

Porque esteotoño 2023 vuelven las camisas de rayas con todas sus fuerzas, y María Pombo ha optado por esta azul con rayas blancas que siempre resalta el bronceado que aún mantenemos del verano y que nos da tanta pena perder. Una camisa que ha combinado con unos jeans de tiro alto de esos de efecto tipazo, el azul clarito también, porque ya tendremos tiempo para recuperar los tonos más oscuros de denim cuando llegue el frío de verdad. Un estilismo todoterreno el de María Pombo, de esos 24/7, que puedes llevar a la oficina o a un plan con amigas.

Si no sabes como vestirte esta semana, rescata unos jeans y una camisa del armario, y haz como María Pombo recuperando el estilismo más clásico y pijo en el armario de todas las mujeres.