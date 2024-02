María Pombo no ha dudado en meter en su maleta para viajar a Disneyland París la chaqueta de punto más amada por nuestras madres

María Pombo ha puesto rumbo a Disneyland París y no ha dudado en meter en su maleta la chaqueta de punto más amada por nuestras madres. La familia Pombo Castellano está disfrutando de un fin de semana lleno de magia y emoción junto a María García de Jaime, Tomás Páramo y Marta Oria. Pero, mientras nuestras influencers favoritas están todo el día ocupadas entre espectáculos y atracciones, nosotras estamos fijándonos en todas las prendas infalibles que María Pombo se ha llevado al parque de atracciones temático más famoso. Tras mostrarnos el abrigo de borreguito que lució en su primer día del viaje, ahora nos ha dejado sin palabras con la nueva obsesión de todas las mujeres de todas las edades. En concreto, no hemos podido quitar el ojo a la chaqueta de punto que se puede combinar desde con top y vaqueros de madre (como ya hace la instagramer) hasta con falda satinada muy fashion para este invierno. También, ha dado el toque final al look con sus confiadas y cómodas botas de tacón.

Tenemos claro que están siendo unos de los mejores días tanto para Martín Pombo como para Catalina y Tomás, los dos hijos más mayores de María García de Jaime y Tomás Páramo. Y no solamente para los más pequeños, sino que también para el grupo de amigos que conforman dichas parejas, tal y como ha comentado María Pombo a través de sus últimas historias de Instagram. Indiscutiblemente, la influencer se ha convertido en toda una viajera con estilazo con la chaqueta de punto que podemos encontrar en Zara en estos momentos. María García de Jaime tampoco se ha quedado atrás, pues la hemos visto recién llegada de la Semana de la Moda de Copenhague con blusa romántica y colorida combinada con vaqueros muy anchos. Estamos muy bien acostumbradas a ver a María Pombo recorriendo el mundo con outfits en tendencia y glamurosos. Y es que estamos expectantes por descubrir todo lo que se ha llevado en su viaje a la Patagonia junto a su hermana, Marta Pombo, y Jesús Calleja el próximo 5 de febrero en Cuatro.

María Pombo, Pablo Castellano y Martín en Disneyland Paris. @pablocastellano86

Chaqueta de punto, de Zara (40 euros)

Chaqueta de punto. Zara

María Pombo está disfrutando junto a su familia y amigos de unos días de escándalo en Disneyland París con la chaqueta de punto que aman todas las madres.