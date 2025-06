María Pombo se ha llevado a Menorca el conjunto blanco con sello español que realza el bronceado al instante

María Pombo sigue disfrutando de su viaje aniversario con Pablo Castellano por Menorca y marcando estilazo allá donde va, y es que si ayer te contábamos que la influencer nos había desbloqueado una nueva necesidad fashion con un vestido transparente o 'cover-up' para todos nuestros estilismos de playa, hoy venimos a analizar el conjunto con el que la madrileña salió a cenar con su marido. Un conjunto en color blanco que aunque en otro color ya habíamos visto en la hija de la Infanta Elena hace unas semanas. No es la primera vez que vemos a Vic y María coincidir en temas de vestuario, y algo nos dice que tampoco va a ser la última, o sino al tiempo.

Del verano no solo nos gusta su libertad, sus días largos y su ambiente relajado, también vernos más morenas que de costumbre, y al hilo de esto, no hay nada como un estilismo en blanco para realzar aún más ese bronceado tan envidiable. María Pombo como buena experta en estilo, lo sabe, y por eso no ha dudado en meter en su maleta de vacaciones el conjunto de color níveo que ensalza a las mil maravillas su piel bañada por el sol.

El look 'made in Spain' de María Pombo en Menorca

Se trata de un estilismo compuesto por un top sin mangas y una falda midi a juego, un conjunto que funciona igual de bien por separado que como lo lleva María Pombo en forma de 'total look'. El top ya nos lo imaginamos combinado con unos vaqueros rectos, unas bermudas o una falda mini. Y por su parte la falda midi, es una de esas prendas que nos seguiríamos poniendo en otoño con camisa y botas cowboy. Así que sí, consideramos la elección de María un inversión inteligente en estilo y versatilidad.

White nido top, de Moc studio (189 euros)

White nido top. Moc studio

El top es un diseño confeccionado en lino y algodón, con escote en pico, espalda abierta y botones de perla que le aportan un aire romántico y artesanal irresistible. Uno de esos tops que realzan la figura y que sientan de maravilla. Además, su cuello ajustable permite jugar con la forma y el estilo, aportando un plus de sofisticación.

White nacpan skirt, de Moc studio (285 euros)

White nacpan skirt. Moc Studio

La falda también en lino y algodón, con un detalle de volante sutil en el bajo y un botón joya de nácar en la cintura que le da un toque especial sin necesidad de grandes accesorios. Su corte midi es cómodo, femenino y muy fácil de llevar, tanto con sandalias planas como con unas cuñas si queremos alargar las piernas.

El look de María Pombo. @mariapombo

Un conjunto que no necesita de mucho más para deslumbrar, y María conocedora de ello, lo ha combinado con joyitas doradas y accesorios en color negro, tanto bolso de hombro como el calzado veraniego favorito de las que más saben, unas sandalias planas, de Hermès. Y es que si tanto María Pombo como Victoria Federica han caído rendidas a los encantos de esta firma madrileña solo podemos hacer una cosa: tomar nota, añadirla a nuestro radar y prepararnos para verla por todas partes este verano.