Ni Zara ni Mango, Vicky Martín Berrocal se va de concierto con los pantalones vaqueros más anchos de su armario

Ya sabemos que Vicky Martín Berrocal no se anda con rodeos cuando se trata de marcar estilo. Y aunque nos tiene acostumbradas a looks de invitada impecables o apuestas de alfombra roja, esta vez ha apostado por una fórmula mucho más relajada (pero igual de potente). ¿La ocasión? Una noche de concierto. ¿La clave del look? Unos pantalones vaqueros que acaban de subir a lo más alto de nuestra lista de deseos.

Se trata de un outfit sencillo, pero estiloso, de esos que resumen el nuevo lujo: comodidad bien entendida. Sin logos, sin excesos, y con una silueta que habla por sí sola. Porque sí, queridas lectoras, el vaquero oversize es el nuevo rey del armario más casual, y de eso Vicky Martín Berrocal entiende un rato.

El look de Vicky Martín Berrocal al detalle

Para su noche de concierto viendo a 'Dellafuente' en el estadio Metropolitano de Madrid acompañada de su hermana Rocío y su hija Alba, Vicky apostó por un conjunto de aires casual-chic que equilibra a la perfección comodidad y estilo. La pieza clave son unos pantalones vaqueros de efecto jaspeado en azul oscuro, con corte extragrande y tiro alto, firmados por H&M. Una prenda que estiliza visualmente y aporta un toque de tendencia inmediata al look sin renunciar a la comodidad. Puede que ya te hayas dado cuenta: los vaqueros oversize están por todas partes. Pero no todos tienen ese algo especial. El modelo que lleva Vicky, combina lo mejor del patrón 'wide leg' con un tejido diferente, más visual, más moda. Su estampado jaspeado recuerda al tweed y aporta dimensión, haciendo que incluso un look en negro gane profundidad visual. Además, la estructura recta y el tiro alto favorecen a todo tipo de siluetas, alargan la pierna y dan ese aire 'fashion insider' que hace tiempo conquistó los street style de París y Copenhague.

Vaquero amplio en denim bouclé, de H&M (99 euros)

Vaquero amplio en denim bouclé. H&M

La diseñadora y empresaria andaluza combinó estos vaqueros con un body negro sin mangas y cuello redondo, una de esas prendas todoterreno que encajan igual de bien con jeans que con bermudas o pantalones sastre. Por encima, una americana negra de líneas depuradas que aporta estructura y eleva el estilismo. Como broche final, un accesorio de lujo atemporal: su icónico bolso 2.55 de Chanel en color negro. Y, para completar el combo de estilazo relajado, unas New Balance estilo zapatillas de padre, que rompen con el clasicismo del bolso y demuestran que los contrastes bien llevados funcionan.

El look de Vicky Martín Berrocal para una noche de concierto. @vickymartinberrocal

Así es como Vicky Martín Berrocal nos recuerda (una vez más) que no hace falta un look elaborado para brillar. A veces, basta con un buen vaquero ancho, un top sencillo y mucha actitud. ¿Lo mejor? Este tipo de vaquero es tan versátil que lo puedes llevar con sandalias de tacón, zapatillas o incluso botas cowboy. En resumen: un comodín todoterreno para este verano.