Ni pareo ni caftán: un vestido transparente como el de María Pombo es todo lo que necesitas para una jornada de playa

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a looks de playa se refiere, aparece María Pombo en su escapada a Menorca con un estilismo que confirma lo que muchas sospechábamos: este verano, las salidas de playa dan un giro total. El combo de bikini + vestido transparente se convierte en la nueva fórmula viral para ir cómoda, estilosa y lista para cualquier plan de arena y chiringuito.

La influencer ha viajado a la isla balear junto a su marido, Pablo Castellano, para celebrar su sexto aniversario de boda, y lo ha hecho con el uniforme que ya querríamos todas en la maleta: un vestido de tul colorido y fluido que grita vacaciones con estilo. Porque aunque los pareos, los caftanes y las camisas oversize siguen ocupando un lugar en nuestras vidas, este tipo de vestido se alza como el auténtico protagonista de la temporada. Y sí, es tan favorecedor como parece.

Así es el vestido de tul que convierte tu look de playa en un lookazo

La prenda en cuestión es un vestido midi semitransparente de tul, con estampado de rayas multicolor en tonos rojo y verde sin mangas y de cuello redondo. Un diseño que, lejos de pasar desapercibido, funciona como el aliado perfecto para cubrir el bikini sin ocultarlo, dejando que se intuya de forma sensual y estilosa. Su corte recto, tirando a relajado, y el tejido vaporoso hacen que sea cómodo y favorecedor incluso en los días de más calor. Este tipo de vestidos son perfectos para llevar directamente desde la playa hasta un almuerzo en el chiringuito o una copa al atardecer. Si encima tienen ese punto llamativo y vibrante, como el de María, se convierten automáticamente en el centro del look. Porque aquí no se trata solo de cubrir el bañador, sino de hacerlo con intención. Y ahí es donde este diseño lo clava.

María Pombo con vestido playero. @mariapombo

¿Por qué funciona tan bien este tipo de vestido? Porque es versátil, ligero, fotogénico y fácil de llevar. Se adapta a cualquier cuerpo, no aprieta, no pesa y no da calor, y además puede acompañarte del 'beach club' al paseo al atardecer sin necesidad de cambiarte. Puedes llevarlo con sandalias planas, alpargatas o incluso con chanclas minimalistas si el plan lo permite. Además, al tratarse de una prenda tan agradecida visualmente, apenas necesitas más para completar el look: un moño bajo o un 'wet look', unas gafas de sol y un capazo, y estás lista.

Así que si estás pensando en invertir en una sola prenda para cubrirte este verano, haz como María Pombo: elige un 'cover-up' de tul llamativo, que deje entrever el bikini, y hazlo tu sello de estilo vacacional. Spoiler: será tu mejor compra de la temporada.