Mariló Montero ya ha fichado la eterna y preciosa falda de rayas 'efecto tipazo' que las mujeres francesas ya lucen con su camisa blanca más básica

Mariló Montero nos ha vuelto a inspirar en su cuenta de Instagram, donde supera los 108.000 seguidores, con un look totalmente en tendencia perfecto para esta primavera 2023 y que todas las influencers querrán copiar esta nueva temporada. Y es que parece que la presentadora no ha tenido bastante con la verdadera clase de estilo que nos dio en los Premios Naranja y Limón, que se celebraron el pasado lunes, cuando recogía una de las estatuillas con el vestido de Alta Costura que todas las novias querrán ponerse el día de sus bodas. Pues no, eso no ha sido suficiente para ella, ya que este viernes Mariló Montero también ha querido compartir con todos sus followers, que no son pocos, la falda de rayas 'efecto tipazo' que ha añadido a su armario y que las mujeres francesas ya lucen con su camisa blanca más básica. Porque en esta estación no iban a ser todo vestidos midi, como el que ya ha mostrado Carmen Lomana y que es un sueño de primavera para llevar con sandalias doradas, o los trajes crop que ya se han convertido en un must have en los looks más virales de Paula Echevarría para ponérselos con zapatillas blancas. Y es que la eterna y preciosa falda de rayas que las mujeres francesas ya lucen con su camisa blanca más básica también tendrá cierto protagonismo. Porque si estabas buscando una pieza atemporal y versátil a no poder más para incluirla en tu armario cápsula más deseado, la comunicadora nos la ha descubierto, sin duda, en su último look en tendencia que nos ha regalado en las redes sociales.

Y es que para qué mentir, las faldas más favorecedoras han pisado muy fuerte esta primavera. Para comprobarlo solo hay que echarle un vistazo a las últimas combinaciones, que cosechan cientos de miles de 'me gusta' en Instagram, de las celebrities e influencers que ya se han convertido en verdaderos iconos de estilo patrios. Las mujeres de más de 50 años (y sus hijas) ya se han ido directas a Pull&Bear para hacerse con la falda tie dye más bonita y Eugenia Martínez de Irujo ya se rindió frente a un modelo verde en una noche muy especial en el que estuvo acompañada por su hija, Tana Rivera, que tampoco decepcionó con total look gris de lo más en tendencia. Así es, las faldas más originales están por todas partes, por lo que, ¿se podrían proclamar la pieza estrella de esta nueva estación? Posiblemente, aunque entre ellas, el diseño de rayas eterno, precioso y 'efecto tipazo' de Mariló Montero es el único que ya lucen las mujeres francesas con la camisa blanca más básica.

Falda Carrie rayas, de Cherubina (190 euros)

Falda de rayas de Cherubina. Cherubina

La eterna y preciosa falda 'efecto tipazo' de rayas que ya ha conquistado a Mariló Montero esta primavera y que las mujeres francesas ya lucen con su camisa blanca más básica es de la firma Cherubina. Y si te lo preguntabas, ya tiene lista de espera.