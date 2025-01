Hasta Mario Vaquerizo tiene claro que el abrigo de leopardo que llevaba Liz Taylor es la gran tendencia del invierno

A estas alturas del invierno si algo tenemos claro en materia de tendencias es que el estampado leopardo ocupa el trono como la tendencia más deseada por todo el mundo, desde las de 30 a +60, y es que solo hace falta salir a las calles de cualquier ciudad de España y encontrarte con un sinfín de estilismos apostando por este salvaje estampado.Y Mario Vaquerizo nos lo volvió a dejar claro anoche en un evento en Madrid con este abrigo de pelo y leopardo, dos de las grandes tendencias de este invierno 2025.

El abrigo de leopardo que llevó Liz Taylor en 1962 y que ahora la moda ha rescatado este temporada para unir dos de las grandes tendencias del momento. La fiebre del leopardo lleva con nosotras unas cuantas temporadas ya, pero este otoño parece algo sin precedentes, da igual a que tienda vayas van a tener algo con leopardo, lo mismo pasa con los perfiles de nuestras influencers, socialités o periodistas favoritas, todas tienen en su armario algo de leopardo, desde María Pombo con un cárdigan ideal para llevar con vaqueros este otoño a todas partes, pasando por Carmen Lomana con el vestido midi y manga larga de Zara que solo ella puede hacer tan elegante a Mario Vaquerizo con este abrigo de pelo con el que nunca pasarás desapercibido.

El look de Mario Vaquerizo. Gtres

Abrigo de pelo + leopardo: la tendencia del momento

Especialmente durante los primeros años de la década de los 60, Liz Taylor se dejó ver con diferentes versiones del abrigo de leopardo que coinciden a la perfección con los que importan esta temporada.

Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir.