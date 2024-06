Marta Sánchez deslumbra con el vestidazo que lució Sara Carbonero en su 40 años y que ahora está rebajado

Marta Sánchez ha sido la última celebritie en lucir el vestido con el que sorprendió Sara Carboneroen su fiesta de 40 cumpleaños. La periodista, junto al equipo de Slowlove, diseñó vestido calado, en blanco roto con abertura en el abdomen, inspirado en el icónico vestido de crochet que llevó Jane Birkin en 1969 firmado por Emilio Pucc, una de las mujeres que más ha influido en el estilo de Sara Carbonero.

A finales del mes de abril, Slowlove puso a la venta el vestido en su página web en edición limitada y se agotó al momento. Ahora, este precioso diseño vuelve a estar a la venta y está rebajado al 30%, pudiendo ser nuestro por 89.99 euros.

El vestido de cumpleaños de Sara Carbonero. Instagram @saracarbonero

Un vestido de lo más versátil

Marta Sánchez ha sorprendido luciendo este diseño de Sara Carbonero en un look de día, combinándolo con cinturón de cuero marrón, un bolso rústico de Prada y una pulsera en plateado de la firma española Vidda Jewlery. La cantante ha sido la última celebritie en hacerse con el vestido más deseado del verano y no ha dudado en presumir en redes del look.

Dulceida ya lució este diseño nada más anunciar su embarazo, presumiendo de curvas premamá y hace una semana, Carlota Velasco, sobrina de Concha Velasco, eligió este diseño como vestido de novia en su boda con Óscar Castellanos. Ahora, Marta Sánchez ha combinado el vestido con un look de día, dejando bien claro que el vestido de Slowlove firmado por Sara Carbonero es uno de los diseños más versátiles y demandados de este verano.