Marta Sánchez se adelanta al verano con este posado en bañador de firma catalana para celebrar su 58 cumpleaños

Aunque parezca mentira, Marta Sánchez acaba de cumplir 58 años y lo ha querido celebrar adelantándose al verano desde Ibiza con este posad en bañador. La cantante, una de las mejores voces de nuestro país, sopló las velas anticipadamente con una "cena insuperable" que organizó en el restaurante Kabuki de Madrid, especializado en comida japonesa. Una plan "en petit comité" al que no faltaron Federico León Sierra, al que agradece "todo lo que me das cada día" y su hija Paula Cabanas, a quien define como "ejemplar". En su manual de vestir como una auténtica diva no pueden faltar los vestidos boho, botas cowboy, los abrigos de pelo y una buena melena con el corte de moda. Pues ahora va un paso más allá y aplica todos sus trucos de estilo a el que será el bañador del momento, y este bañador de firma catalana con el que nos ha enamorado. Se trata de un bañador asimétrico con escote a la espalda en un precioso gris de la firma española Guillermina Baeza con el que Marta Sánchez ha presumido de tipazo.

Qué mejor forma de celebrar su 58 años que con una escapada previa con amigas como la que ha hecho Marta Sánchez con este bañador asimétrico de firma catalana. Guillermina Baeza es una reconocida marca española de prendas de baño de diseño. Fundada hace más de 40 años por Guillermina Baeza, quien hoy en día es una figura emblemática en la moda de baño española y compite con las principales firmas europeas. Actualmente, la marca está dirigida por su hija, Belén Larruy, quien lidera el equipo creativo manteniendo la misma pasión y dedicación que su madre. La marca se caracteriza por su estilo distintivo y su continua innovación en el diseño de trajes de baño. Llegó pisando fuerte el pasado verano y sigue siendo la tendencia en bikinis y bañadores más deseada durante esta época estival: hablamos de los bañadores asimétricos. Con un solo tirante, con cortes cut-out, la asimetría impregna a los trajes de baños aportándoles un toque especial y muy favorecedor y Marta Sánchez ya lo ha estrenado.

Bañador Westwood, de Guillermina Baeza (160 euros)

Bañador asimétrico. Guillermina Baeza

Bañador recortado asimétrico efecto melocotón, copa extraíble. Anilla en centro pecho con fruncido con espalda escotada en forma pico con lazada regulable, tejido muy suave, efecto melocotón.