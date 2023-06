Marta Sánchez se acaba de pasar el juego con las botas más altas lilas (y primaverales) que lleva con pantalones elegantes

Marta Sánchez nos ha vuelto a demostrar que su relación con la moda no es casual y nos ha dado la clave, en esta ocasión, para lucir traje con botas altas lilas esta primavera para las mujeres 50+. La artista nos ha enamorado con su look, al que no le falta ni el más mínimo detalle y con el que estamos deseando copiárselo para convertirlo en nuestro outfit de oficina favorito, aunque nos parece ideal para cualquier plan que surja, la verdad. La cantante nos ha deslumbrado con un pantalón de traje y botas altas lilas.Si hace unos días Marta revolucionaba Instagram con su posado del verano avanzado desde las playas del Caribe, ahora nos enamora con estas botas altas lilas de ante. Porque mientras la falda midi de Zara que llevan las mujeres de 50 años o el vestido de Amelia Bono que nos ha robado el corazón a todas, Marta Sánchez apuesta por estas botas altas lilas y pantalón de traje.

Si hay una tendencia que amamos de este 2023, esa es el western. Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2023 también viene fuerte. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Y hemos encontrado las botas más bonitas y Marta Sánchez como Paula Echevarría lo saben. Pero no solo las cowboy, también estas de ante como las de Marta Sánchez.

Marta Sánchez con botas lilas. @martisimasanchez

No sabíamos que necesitábamos unas bota altas lilas de ante hasta que hemos visto a Marta Sánchez lucirlas con pantalón de traje y camisa romántica.