De Lola Lolita a Verónica Díaz, los looks más icónicos de nuestras influencers favoritas en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián

El Festival de San Sebastián comenzó ayer día 22 de septiembre de 2023 dando el pistoletazo de salida con la alfombra roja en el que pudimos ver a las mejores actrices y actores de nuestro país, así como otras celebrities e influencers más icónicas del panorama español, quienes no solo deslumbraron con su presencia, sino que también lo hicieron con los maravillosos looks que no dejaron indiferente a nadie. Si bien hace unas semanas en el Festival de Venecia pudimos ver a Nieves Álvarez con vestido blanco de Pronovias Atelier confeccionado en seda midi con apertura en la pierna lateral y asimétrico, un modelo muy atemporal y sencillo que culminó con pedrerías por todo el escote. Sin embargo, no fue la única que acudió a tal evento, pues fue también Eugenia Silva con un vestido negro largo y entallado cuya joya de la corona residía en la capa de plumas rosa, siguiendo así con la tendencia más viral del momento, la tendencia 'barbiecore'. Sin embargo, el Festival de Venecia no es el único que reunió a todos los amantes del cine y la televisión, y es que el Festival de Bilbao comenzaba a principios de septiembre, dejándonos los mejores looks de nuestras actrices y celebrities favoritas como Lola Lolita con un conjunto rojo -el tono que parece ser color en tendencia del otoño-. Ayer comenzó el Festival de San Sebastián, y en la alfombra roja inaugural pudimos ver a las influencers con más seguidores de nuestro país, quienes no quisieron perderse esta ocasión tan especial. Influencers como Paula Ordovás, Verónica Díaz, Mariona Autran o Ariane Hoyos, entre otras influencers y celebrities.

Este festival, como es de esperar, requiere un 'dress code' muy elevado, optando por vestidos y prendas muy elegantes y sofisticadas. Este tipo de alfombra roja nos da ideas a todas las amantes de la moda y el cine para coger inspiración a la hora de crear nuestros propios looks de cara a eventos como bodas u ocasiones especiales. Por ejemplo, los vestidos midi o largos son la opción perfecta, sobre todo aquellos más ajustados y en tonos neutros, como el negro, el rojo, rosa o incluso el azul marino, un tono que favorece a todas las chicas, tanto rubias como morenas. Para el calzado, siempre es una opción segura unas sandalias de tacón minimalista, así como optar por joyas sencillas para que el vestido sea la estrella. Por ejemplo, este look de María Pedraza en vestido negro largo con escote de barco y ajustado es un acierto absoluto, y es que, combinado con un sencillo collar plata de diamantes, lo convierte en un look perfecto para una ocasión muy especial, como ella hizo para el Festival de Vitoria. Sin más, te enseñamos los looks más icónicos que hemos podido ver en la noche de ayer en la alfombra roja inaugural del Festival de San Sebastián.

Lola Lolita

Alfombra roja de la gala inaugural del 71 Festival de Cine de San Sebastián Javier Etxezarreta EFE

Mariona Autran

Paula Ordovás

Beatriz Espejel

Ariane Hoyos

Verónica Diaz

Sin duda, un acierto absoluto el de todas las influencers más icónicas de nuestro país para la alfombra roja inaugural del Festival de San Sebastián este 2023.