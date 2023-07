Los mejores looks de los invitados a la boda de ensueño de Paddy Noarbe y Marcos Llorente

Termina el mes de junio y Paddy Noarbe y Marcos Llorente lo hicieron por todo lo alto, celebrando su tan esperado y felicísimo 'sí quiero' con una espectacular boda en la Fortaleza de Albercuitx, en Pollença, Mallorca el día de ayer 30 de junio. Si bien a lo largo de este mes hemos visto en las redes sociales de la influencer fitness ciertos detalles acerca de su boda, Paddy Noarbe deslumbraba estos dos últimos días con unos looks totalmente acertados. Para la celebración del día previo a la boda, los anfitriones hicieron una celebración en la que reunieron a todos los invitados y a los familiares en los que ambos, Paddy Noarbe y Marcos Llorente lucían trajes de rojo y blanco en la preboda, haciendo referencia al color propio del Atlético de Madrid, convirtiéndose en los protagonistas de la noche. La noche de ayer celebraron su tan esperada boda en la que Paddy deslumbró con un sencillo, clásico y elegante vestido de novia blanco, una pieza atemporal que no pasará de moda nunca. Sin embargo, y pese a que ambos fueron los protagonistas, fueron muchos los compañeros que no quisieron perderse este día tan especial. Compañeros como Alvaro Morata y Alice Campello, Jorge Resurrección y Beatriz Espejel, Marta Díaz y Sergio Reguilón, Antoine Griezmann y Erika Choperena, Ibai Gómez e Ingrid Betancourt entre otros.

¿Quiénes fueron los mejores vestidos? No podemos decidirnos, porque todos lucieron unos trajes espectaculares acordes a la ocasión: una boda de noche, en verano y en la isla de Mallorca, un lugar propicio para lucir vestidos de invitada vaporosos, en tendencia y en tonos llamativos. Pese a que los chicos iban espectaculares con sus trajes de chaqueta azul marino y pajarita, las chicas deslumbraron con vestidos tan variados como el vestido con la tendencia 'cut out' de Alice Campello, el vestido verde lima con apertura muy sexy en la pierna de Ingrid Betancourt o el vestido largo azul eléctrico con cola de Luna Serrat. Sin más dilación, te enseñamos todos los looks más icónicos, elegantes y extremadamente bonitos de los invitados a la boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente.

Estos son algunos de los looks más icónicos que pudimos ver en la boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente.