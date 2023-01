Alice Campello, mujer de Álvaro Morata: “Tuve una hemorragia y me hicieron 17 transfusiones”

El nacimiento del cuarto hijo de Alice Campello y de Álvaro Morata supuso una gran alegríoa para la familia, pero no estuvo exenta de peligro. Poco tiempo después del alumbramiento, la influencer tuvo que ser ingresada en la UCi al sufrir complicaciones en el parto.

En ese momento, el futbolista del Atlético del Madrid quito quitarle importancia pero lo cierto es que Alice Campello estuvo a punto de perder la vida. “Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre”, ha contado este sábado Campello en el programa “Verissimo” de la televisión de su país.

“Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así”, ha revelado la influencer.

Para Campello tener una niña, después de haber dado a luz a tres varones, Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de 4, suponía un sueño cumplido. “Me lo merecía y siempre lo había querido”, apuntaba en televisión. “El parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa”. Sin embargo, cuando “tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal”.

“Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia”, ha contado. Después, perdió el conocimiento y despertó 12 horas después. Cuando volvió a estar consciente se dio cuenta de la gravedad de la situación al ver la cara de Álvaro Morata: “Le vi la cara y estaba pálido, destrozado”.