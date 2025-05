Todo lo que debes saber de la Met Gala 2025: temática, dress code, fecha y anfitriones

Hoy damos la bienvenida al mes de mayo y como buen amante de la moda sabes que eso solo puede significar una cosa, la Met Gala está al caer. Para nosotras es una de esas noches que tenemos marcadas en el calendario en rojo y que en las últimas décadas se ha coronado como un auténtico espectáculo que además de albergar algunas de las obras de arte más especiales del año, es el escenario perfecto para que diseñadores y celebrities de talla mundial desplieguen su creatividad en honor de una causa benéfica.

Si el pasado 2024 la Met Gala nos hizo vivir un cuento de hadas con 'Sleeping beauties: Reawakening fashion' este 2025 veremos algo totalmente diferente y para lo que Anna Wintour y sus anfitriones, así como Andrew Bolton (comisario del Custome Center del Museo Metropolitano) llevan meses trabajando a contra reloj. Una oda a los dandis negros y a la elegancia masculina, a continuación, todo lo que necesitas saber de cara al icónico primer lunes de mayo.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2025?

Primero de todo hablemos del tema de este año en honor a la exposición que estará en el museo neoyorquino desde el 10 de mayo hasta el 26 de octubre de 2025 para esos interesados en vivir de cerca la magia de la Met Gala: 'Superfine: Tailoring Black Style' (Impecable: la confección del estilo negro). Eso sí, no debemos confundir la temática con el dress code de la noche.

La exposición explorará las extraordinarias historias de personas negras con un estilo impecable a lo largo del arte, la literatura, la música y la sociedad. Inspirada en el libro de Monica L. Miller de 2009 Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of black diasporic identity, examinará el surgimiento y evolución del Black dandy desde la Europa de la Ilustración hasta sus múltiples encarnaciones actuales en todo el mundo.

¿Cuál es el dress code de la Met Gala 2025?

El código de vestimenta para esta edición, según ha anunciado el Met, será 'Tailored for You' (Hecho a medida). Un guiño directo a la sastrería masculina y a la expresión de la individualidad a través de los trajes y detalles personales. Esta elección invita a los asistentes a reinterpretar la elegancia del dandismo negro con creatividad y personalidad. Desde trajes inspirados en la silueta zoot de los años 40, pasando por los coloridos estilos de los 'sapeurs' congoleños, hasta los pequeños accesorios como sombreros, bastones, pañuelos de bolsillo o broches, la pasarela de la alfombra roja promete ser un despliegue de arte y estilo en toda regla.

¿Cuándo suele ser la Met Gala?

La Met Gala se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo, y este año 2025 tendrá lugar el lunes 5 de mayo. Una fecha que ya tenemos subrayada en negrita en el calendario, esperando ver los looks más memorables del año.

¿Quiénes serán los anfitriones de la Met Gala 2025?

En esta edición, los encargados de co-presidir el evento son A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo y, como siempre, la incombustible Anna Wintour, junto a LeBron James como presidente de honor. Cada año, el listado de anfitriones varía y da pistas sobre el espíritu de la noche: en 2024, por ejemplo, los nombres elegidos fueron Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny y Chris Hemsworth. Esta vez, la apuesta por iconos de la música, el deporte y el activismo nos anticipa una gala con mucha actitud, reivindicación y, por supuesto, alta costura.

¿Qué es la Met Gala y por qué es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda?

La Met Gala, conocida oficialmente como el 'Costume Institute Benefit', es mucho más que una alfombra roja: es el evento benéfico que recauda fondos para el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Cada edición celebra la apertura de la exposición anual del museo, y ha conseguido consolidarse como el acontecimiento social y de moda más relevante del año. Diseñadores, supermodelos, actrices, cantantes y referentes culturales se unen para crear verdaderas obras de arte vivientes, llevando la moda al máximo nivel de expresión y creatividad. Un escaparate donde la historia, la cultura y la estética se dan la mano en un escenario único.

Desde la redacción no podemos esperar a ver cómo algunas de nuestras favoritas del año pasado, como Zendaya, reinterpretan el dress code en tan solo unos días. Mayo acaba de empezar, y nosotras ya estamos listas para una de las noches más esperadas del año.