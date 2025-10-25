La minifalda de lentejuelas de Victoria Federica es perfecta para esta Navidad y así se combina

Aunque no lo parezca, solamente faltan dos meses para iniciar la temporada más mágica del año y, por ende, los looks de Navidad más glamurosos y fashionistas. Durante diciembre siempre tenemos apuntadas diversas citas donde tenemos que conformar unas propuestas estilísticas con la que brillemos (literalmente): cenas de empresa, Nochebuena o Navidad, entre otras. Los destellos, las lentejuelas o las transparencias siempre son buenas opciones y Victoria Federica lo sabe a la perfección.

En un fin de semana donde estamos comenzando a ver las fiestas de Halloween, como la organizada por Susana Molina, hemos descubierto el último look repleto de tendencias de la hija de la Infanta Elena. Además de mostrarnos una de las prendas que más nos facilitará nuestra indumentaria durante el último mes de 2025, también ha vestido uno de los calzados más llevados de la temporada de otoño-invierno 2025/26: las botas de efecto arrugado. En sí, se ha marcado una idea que adorará la Generación Z para sacar partido a una pieza festiva sin perder el estilo y con ese aire juvenil que le caracteriza.

La minifalda de lentejuelas que veremos en Navidad

Victoria Federica se ha adelantado a la Navidad con un must have que siempre entra en nuestro armario a estas alturas de año, como decimos la minifalda de lentejuelas. Se trata de una prenda de vestir que está en sintonía con las fiestas y que tiene una capacidad de combinación absoluta, para llevar tanto de noche como de día. El modelo de la royal fusiona el glamur con la modernidad, así como se ha convertido en la gran protagonista de su estilismo de este viernes junto con sus amigas.

Victoria Federica con sus amigas. Instagram @vicmabor

La ha combinado con otras prendas de vestir sobrias con el objetivo de encontrar un equilibrio en el outfit, como ha sido una camiseta blanca básica de cuello redondo, una bufanda en beige para resguardarse de las bajas temperaturas y una gargantilla dorada. Asimismo, esta vez no le hemos visto presumir de su melena suelta de infarto, sino que ha optado por un semirecogido con volumen discreto que sienta fenomenal a su rostro.

Junto con las botas más llevadas de la temporada

Como decíamos, también se ha hecho con otra de las tendencias más vistas de esta temporada de otoño-invierno 2025/26. En general, las botas altas siempre son nuestro calzado favorito cuando el frío comienza a apoderarse de nuestros días, pero ya no veremos tanto las de serraje o las moteras (que tampoco desaparecerán). Ahora, se han posicionado en la cúspide las botas de efecto arrugadas que bien han mostrado en las últimas colecciones firmas de lujo de gran calibre como Miu Miu, Isabel Marant o Balmain.

No cabe duda de que en cada look de Victoria Federica descubrimos nuevas tendencias o innovaciones en cuanto a cómo sacar partido prendas que siempre tenemos en nuestro armario. Esra vez, nos vamos mucho más allá para pensar nuestros estilismos de Navidad con el tiempo suficiente.