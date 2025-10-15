Victoria Federica se atreve con el total look de cuero más potente y sofisticado de la temporada

Victoria Federica ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las invitadas más observadas del panorama social madrileño. La hija de la Infanta Elena asistió a la presentación de la Feria de Mayo de Madrid y lo hizo con un estilismo impactante, perfecto para los flashes: un conjunto de cuero negro que respira fuerza, sofisticación y carácter.

Un look de cuero con sello moderno

Victoria Federica apostó por un total look de cuero negro, compuesto por una camisa oversize de efecto piel y una falda lápiz midi a juego, dos piezas que fusionan las tendencias más potentes de la temporada: el cuero como tejido protagonista y las siluetas estructuradas que estilizan al máximo.

El look de Victoria Federica. Gtres

El conjunto, de inspiración minimalista, realzaba su figura y le daba un aire poderoso y elegante a partes iguales. La sobrina del Rey combinó su look con unos salones negros de tacón fino, que aportaban altura y reforzaban la estética pulida y moderna del estilismo.

Complementos y guiños de estilo

Fiel a su gusto por los accesorios con personalidad, Victoria Federica completó su look con un bolso de mano negro, del que sobresalían varios claveles rojos, un guiño sutil al espíritu taurino y festivo de la cita. En cuanto a las joyas, optó por unos pendientes plateados de gran tamaño de la firma Marina Garcia, una elección que aportaba luz al rostro y equilibraba la sobriedad del cuero.

Para el maquillaje, la influencer mantuvo su línea habitual: piel natural, mirada definida y labios nude, mientras que su melena suelta y lisa enmarca su rostro con naturalidad, aportando equilibrio al conjunto.

El regreso del cuero elegante

El cuero vuelve a ser el tejido estrella del otoño, y Victoria Federica ha sabido reinterpretarlo de la forma más refinada posible. Frente a la estética motera o rebelde, la nieta de los Reyes eméritos apostó por una versión sofisticada y femenina, ideal para eventos de noche o presentaciones con dress code formal.

El look de Victoria Federica. Gtres

Una elección que confirma su evolución estilística y su habilidad para adaptar las tendencias internacionales —como el cuero monocromático o el minimalismo urbano— a su propio estilo, más sobrio, elegante y con toques de riesgo calculado.

Con este look, Victoria Federica vuelve a posicionarse como una de las referentes de estilo más seguidas de su generación, capaz de convertir cada aparición en un auténtico desfile de moda contemporánea.