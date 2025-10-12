La Infanta Elena y Victoria Federica derrochan estilo con looks opuestos en una mañana taurina en Las Ventas de Madrid

Mientras que la Familia real ha presidido el desfile militar del Día de la Hispanidad, tantoVictoria Federica como la Infanta Elena han disfrutado de una mañana taurina en Las Ventas de Madrid. Su asistencia se ha convertido en toda una tradición, esta vez con el objetivo de conmemorar un festival benéfico en homenaje a Antoñete. De la misma manera que hay una clara herencia de estilo de la Reina Letizia a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, también existe de madre e hija en este caso. No obstante, en esta ocasión hemos visto estilismo completamente distintos.

En este marco, ambas han construido dos estilismos adecuados en base a los códigos de vestimenta, pero con un aire más audaz y reinventando los clásicos. Por un lado, hemos visto a la hija mayor de Don Juan Carlos en su faceta más sofisticada y sobria con prendas de vestir de líneas rectas e impolutas que caracterizan su estilo. Victoria Federica, por su parte, ha dado una segunda vida a un look de invitada con el que arrasó esta primavera, pero llevándola sobre el asfalto. Como vemos, en cada aparición pública de madre e hija existe una clara fuente de inspiración en la que tanto mujeres 50+ como la generación Z se inspiran. Una vez más, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido todos los detalles de sus estilismos.

La Infanta Elena hace un guiño al 12 de octubre en su estilismo

Cuando la Infanta Elena acude a Las Ventas de Madrid suele optar por chaquetas tipo blazers, broches vistosos, sombreros de ala o blusas holgadas. Es decir, una serie de prendas que siempre han convivido en su armario y que caracterizan su forma de vestir. Pues bien, esta vez ha vuelto a hacer recurso de ello, puesto que ha vestido una camiseta en blanco básica junto con unos pantalones de vestir en marino. Con ello, ha completado el estilismo con una blazer en rojo (con guiño al Día de la Hispanidad) junto con un gran broche de flor, collar largo y zapatos de tacón sensato en negro. Eso sí, sin olvidarse de su sombrero a tono, que se ha convertido en su sello más característicos. Lo más llamativo ha sido su bolso de rafia con la bandera de España a modo de honorífica el día de hoy.

La Infanta Elena. Gtres

La estrategia de Victoria Federica para reutilizar un top de invitada

Por otra parte, Victoria Federica ha creado un estilismo con una estrategia de lo más sensata. Y es que ha reutilizado el top beige de la marca MOC que ya lució en la boda de su prima en el mes de mayo junto con una falda estampada tie dye. Esta vez, lo ha defendido con unos pantalones de vestir fluido con pinzas en negro, a juego con la blazer corta para dar un toque más moderno (y haciendo match con su madre), y unos mocasines en negro al tono con bolso de hombro, ambos de Gucci.

Victoria Federica. Gtres

Una vez más, Victoria Federica y la Infanta Elena vuelven a ser protagonistas de looks totalmente opuestos, pero que definen su estilo a la perfección. Con mucha personalidad y prendas que son fáciles de encontrar para replicar sus propuestas estilísticas.