De Dulceida a Anabel Pantoja: los mejores looks de Halloween de la fiesta influencer organizada por Susana Molina

La noche madrileña ha vuelto a reunir a los influencers españoles con una serie de looks de Halloween de lo más fashionistas e inspiradores para este 31 de octubre. Este viernes, la innovadora plataforma de conexión entre experiencias, marcas y creadores de contenido, fundada por la pareja de emprendedores Susana Molina y Guille Valle, ha celebrado la segunda edición de su exclusiva WOMO Halloween Party. Un evento donde han asistido más de 100 celebridades e influencers, donde hemos visto mucha, mucha y mucha moda.

Alrededor de las 20.00 horas hemos visto llegar a rostros conocidos como Dulceida, Anabel Pantoja, Madame de Rosa o Nagore Robles. Todas ellas con estilismos caracterizados, protagonizados por la tonalidad negra o con detalles de transparencias o encajes y maquillajes acordes con la temática. En sí, se ha convertido en una pasarela del terror con mucho estilo que pensamos tener en el radar para nuestros estilismos de Halloween. Porque antes de adentrarse en la fiesta, así como de disfrutar de las actuaciones de Hey Kid o Sofía Ellar, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha analizado y comentado cada uno de los looks de los invitados.

Todos los looks de las influencers en la WOMO Halloween Party

Sin ninguna duda, teníamos que comenzar con los anfitriones de esta gran fiesta: Susana Molina y Guille Valle, que han protagonizado esta noche con un estilo vampírico y gótico. Por un lado, la creadora de contenido ha vestido un total look en negro con cuerpo con transparencias y encajes de mangas acampanadas con el que ha hecho match con una minifalda de terciopelo con volantes y decorada con cadenas. Junto con ello, ha dado el toque con un vuelo de encaje a tono y un look de maquillaje de tendencia vampire.

Susana Bicho y Guille Valle: estilismos vampíricos y góticos

Susana Molina y Guille Valle. Gtres

Por otro lado, su marido y socio, le ha acompañado a nivel estilístico con una camisa satinada con chorreras, pantalones de vestir con cadenas y accesorios acabados en plateado que van en sintonía con la temática.

Anabel Pantoja: convertida en Miércoles Addams

Anabel Pantoja. Gtres

Anabel Pantoja se ha caracterizado de Miércoles Addams, uno de los personajes ficticios más referentes durante la época más terrorífica y ahora todavía más con el lanzamiento de su segunda temporada en Netflix. Para ello, se ha enfundado en un vestido camisero en negro con cuello y puños en blanco junto con zapatos clásicos y medias hasta encima de las rodillas. Lo ha completado con su peinado característico, como son las trenzas, y el adorno de la mano conocida como Cosa sobre el hombro.

Dulceida: 'little black dress' de lentejuelas y transparencias

Dulceida. Gtres

Dulceida ha confiado en una de sus prendas más confiadas como es en un buen minivestido negro. Un atuendo sencillo, pero que va acorde con la temática y que llama la atención por su cuerpo con transparencias y adornos de lentejuelas junto con una falda de vuelo. Lo ha combinado con zapatos de tacón sensato, melena suelta ligeramente ondulada y look de maquillaje con clara atención a los labios rojos. También, ha añadido la técnica viral de simular una mano sobre la cabeza, vista en las redes sociales.

Madame de Rosa: la elegancia teatral personificada

Madame de Rosa. Gtres

Madame de Rosa se ha convertido en la más elegante de la fiesta con un outfit de aire teatral. Un abrigo sastre de corte oversize y maxi largo que destaca por grandes hombreras estructuradas, mangas extra largas y solapas satinadas. Debajo de este, hemos podido ver una camisa satinada con pliegues y pantalones rectos junto con sandalias de tacón en blanco. Lo ha elevado con máscara de red decorada con perlas sobre su rostro con un make up de efecto luminoso y romántico con tonos rosados.

Nagore Robles: el empoderamiento femenino con 'total look' de cuero

Nagore Robles. Gtres

Nagore Robles es toda una Catwoman con un mono de efecto cuero en negro perfectamente ajustado a la silueta al que ha añadido un cinturón ancho junto con unas botas de tacón. También, le ha sumado una máscara de encaje a tono, así como ha elevado el estilismo con un peinado de efecto mojado y un maquillaje con sombras de ojos ahumada y labios rojos.

En definitiva, unos looks de Halloween perfectos para este 31 de octubre. Tanto si deseas caracterizarte de un personaje ficticio como si solamente utilizas un atuendo con un accesorio destacable. Las celebridades e influencers españolas han vuelto a ser una fuente de inspiración para todos nosotros.