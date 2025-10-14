Victoria Federica confirma que el marrón es el nuevo negro del otoño (y lo lleva hasta en sus planes más relajados)

Victoria Federica vuelve a demostrar que su estilo es tan natural como sofisticado. La hija de la Infanta Elena, referente indiscutible de la moda casual chic entre las jóvenes españolas, ha compartido una imagen en la que confirma cuál es el color del otoño: el marrón. Lejos de los brillos o los estilismos de noche a los que nos tiene acostumbrados en los eventos, esta vez apuesta por la comodidad y el minimalismo más cálido, ideal para los días de sofá, manta… y caricias perrunas.

En la imagen, Victoria aparece recostada en su sofá abrazando a su perro, con una sudadera marrón chocolate y una camiseta blanca básica. Un combo que refleja a la perfección el equilibrio entre confort y estilo effortless que tanto domina la influencer. El marrón, un tono que en otras temporadas quedaba relegado a un segundo plano, se convierte este año en el protagonista absoluto del armario otoñal.

El marrón, el color más elegante y versátil de la temporada

Este 2025, el marrón se impone como la alternativa más elegante al clásico negro. Las pasarelas ya lo adelantaban en firmas como Max Mara, Chloé o The Row, y ahora son las insiders como Victoria Federicaquienes lo consolidan en el street style (y también en casa). Ella lo combina con blancos y beiges, una fórmula que aporta luz y sofisticación sin perder esa esencia cozy tan deseada en los meses fríos.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

El resultado: un look relajado, neutro y lleno de armonía cromática que encaja con cualquier plan. Desde un paseo por la ciudad hasta una tarde de descanso con su inseparable perro, Victoria confirma que el estilo no está reñido con la comodidad.

Inspiración minimalista con sello royal

Su apuesta por el marrón también encaja con el nuevo giro de estilo que está viviendo la sobrina del Rey Felipe. Cada vez más alejada de los looks excesivos, Victoria opta por básicos atemporales, tejidos de calidad y tonos tierra que transmiten serenidad. Su feed de Instagram se ha convertido en una auténtica inspiración para quienes buscan un look sofisticado sin esfuerzo, con ese toque parisino que tanto favorece.

El efecto Victoria Federica

Lo que Victoria toca, se convierte en tendencia. Desde los vaqueros rectos hasta las chaquetas bomber, cada una de sus elecciones estilísticas tiene impacto inmediato. Ahora, con esta imagen tan natural, confirma que el marrón es el tono estrella del otoño y que puede llevarse tanto en clave casual como en versión elegante.

Un recordatorio más de que la moda también vive de los pequeños momentos: una tarde en casa, una prenda cómoda y un color que lo dice todo sin necesidad de estridencias.